公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招

▲公投最後倒數，國民黨提醒民眾要小心執政黨「公投10大賤招」。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

4大公投案「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」將於12月18日登場。國民黨製作圖卡提醒民眾小心執政黨「公投10大賤招」，並強調公投是人民行使民主權利的重要機制，面對執政黨強大的干擾，絕不會動搖捍衛食安健康、捍衛民主，並投下公投4個同意的決心。

國民黨指出，公投10大賤招包括「混淆招」，民進黨造勢看板將「反萊豬」混淆成「反美豬」，將「遷離三接」改為「停建三接」，抹黑公投議題；「訴訟招」是民眾諷刺民進黨四大公投昨是今非的立場，民進黨竟用訴訟手段想讓民眾噤聲；「恐嚇招」則是公投結果還未揭曉，民進黨政府竟在意見書上稱「反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。」根本是公然恐嚇人民。

國民黨接著表示，「假訊息招」為民進黨立委許智傑貼出台積電創辦人張忠謀表態公投假圖卡，網上出現大量「歐盟因為反萊豬被WHO罰款」、「三接沒蓋在藻礁上」等假訊息，且均被一一打臉；「謊言招」則包括農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑如人吃保健食品」、民進黨稱「藻礁已永存」等，用荒謬謊言欺騙人民。

而「教唆招」是民進黨台中市黨部主委、市議員李天生於宮廟門口公投宣講時，直接教唆民眾告訴鄰居「投同意票的不用去」；民進黨高雄公投宣講會，請來辣妹穿清涼短褲熱舞，將公投宣講變成物化女性現場的「艷舞招」；以及「國家機器招」，就是行政院前發言人丁怡銘為了反對公投，謊稱皇家傳承牛肉麵店使用美國萊牛，綠營側翼配合攻擊。

國民黨接著批評，民進黨祭「假圖招」惡意改造國民黨文宣品，將四個同意改為四個不同意，誤導選民；最後則是「便當招」，民進黨通過發放豪華便當與遊覽車營造場場爆滿假象，結果造成蔡英文登台演講時，卻出現有被動員民眾提早離開的尷尬畫面。

國民黨強調，公投黃金週剩下最後3天，號召全民一起努力街頭宣講，並請大家在網路上一起用力轉傳「公投10大賤招」圖，一起堅持依事實說話、乾淨投票，「四個都同意，選舉更乾淨！」

「四個同意」論述一次看

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？（重啟核四）

提案人：黃士修

同意理由：

1. 2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。

2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。

3.重啟核四不需6年，2年內可放燃料發電，3年內做完熱測試就可商轉。

4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？（反萊豬）

提案人：林為洲

同意理由：

1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。

4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。

5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ （公投綁大選）

提案人：江啟臣

同意 理由

1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。

2.公投綁大選可大幅降低行政成本。

3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（珍愛藻礁）

提案人：潘忠政

同意理由

1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。

2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。

3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。

4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

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