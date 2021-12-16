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民眾黨公投之夜拚「兩好」！ 　訴求「同意」護藻礁、護食安

▲▼民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨，下同）

記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登場，國民黨、民進黨、民眾黨等紛紛卯足全力宣傳投票立場。民眾黨將在17日晚間於立院旁的青島東路，舉辦公投之夜活動，全力宣傳「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸的主張，屆時主席柯文哲與黨籍立委，以及「反萊豬大將」蘇偉碩、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲正等，也將輪番上台宣講，

中選會指出，此次4項公投案的投票權人人數為1982萬5468人。「公民投票法」第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，以總投票權人數為1982萬5468人計算，總額的4分之1換算後為495萬6367人，意即各公投案的同意票，須達到495萬6367票，且多過不同意票，才能通過公投案。反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。

針對將在本週登場的4大公投案，民眾黨主張「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸，主張護藻礁、護食安就是護台灣。日前也透過民主戰車的方式，巡迴全台宣傳，預計在投票前最後一天、12月17日時回到位於立法院的青島東路舉辦選前之夜。

民眾黨指出，捍衛食安是每一個人都認同的價值，我們希望政府做到「源頭管理、明白標示」，讓民眾自己選擇，但政府始終辦不到，反而讓民眾對美國豬肉失去信心。

而守護藻礁則是為下一代留下美麗的海岸線，三接的棧橋就插在藻礁上，我們反對繼續傷害7600年歷史的藻礁，守護海洋生物的棲息地，因此認為三接遷址台北港更好。

民眾黨批評，民進黨政府面對龐大的民怨，還投入5800萬元動員黨政媒對抗民意，鴨霸封鎖公投溝通討論的空間，又說「公投如果通過，台灣將鎖在中國的困境」，用「抗中保台」名義情緒勒索民眾，卻不願意坦然面對真實民意的怒吼。

民眾黨呼籲，12月18日是公投投票的日子，用你我手中的選票，決定下一代的健康與生態環境。公投前一天的12月17日，也將舉辦公投之夜活動，與支持者一起喊出民眾的心聲，歡迎所有支持保護藻礁、捍衛食安的朋友一同參與，一起用同意票拒絕萊豬、守護藻礁。

▲▼民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

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