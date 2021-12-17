林為洲喊吃豬內臟全餐「很安心」　網諷：那就不用反美豬了

▲林為洲貼出豬內臟全餐，表示因為沒有萊劑吃得安心。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

反萊豬公投將於明（18日）登場，引起各界熱議。國民黨立委、反萊豬公投領銜人林為洲17日貼出豬內臟滷味照片表示，因為沒有萊劑風險吃豬肉很安心，卻因未解釋清楚為何在目前開放萊豬的情況下會安心，遭到網友批評「既然吃得安心，也沒必要反美豬了」。

林為洲透過臉書貼出豬內臟滷味照片表示，「其實，我也不常這樣吃豬內臟小全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險」。並呼籲民眾12月18日公投護食安。

對此，網友卻認為萊豬早已開放、目前也是開放的狀態，林為洲此舉反而代表目前的豬肉沒有問題、標示清楚，紛紛留言表示「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」、「你現在安心，是因為進口商選擇不進，政府食安把關確實，和公投過不過一點關係也沒有」、「萊豬早就開放囉，只是沒廠商進而已，你覺得安心，是不是因為買不到也吃不到阿？為洲委員你是不是臥底阿，畢竟以前也是民進黨的」。

民進黨高雄市議員參選人王浩宇也留言質疑，現在台灣已經開放萊豬，你還可以很安心吃豬內臟，不就代表根本是安全的？

對此，林為洲與其臉書小編則認為目前進口量少，而反萊豬公投的目的則是希望未來都不要進口，「不選擇鋒頭上進口，但我們保護的是未來都不要有，1218同意反萊豬，自己的食安自己護」。

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