提升火場應變能力　南消四大隊進行老舊大樓消防演練

▲台南市消防局第四大隊16日針對轄內1處12層樓大廈進行演練，演練重點在於高樓的通風排煙及快速人命搜救及疏散，同步加強宣導民眾正確防火及避難逃生觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於高雄城中城大火後，大樓消防安全全面重新檢視，台南市消防局第四大隊16日針對轄內1處12層樓大廈進行演練，演練重點在於高樓的通風排煙及快速人命搜救及疏散，以及在第一時間啟動大樓警報系統，並廣播告知住戶逃生，另同步加強宣導民眾正確防火及避難逃生觀念。

消防第四大隊指出，此次演練的大樓，結構體為兩棟建築合併，中間由天井隔開，此構造如遇火警，煙囪效應會讓整個火勢更加猛烈，空氣形成對流後火場會非常快速的發展，火勢猛烈且造成民眾傷亡，因此這次演練特別加強重點在門窗關閉，及頂樓排煙等消防戰術的運用，也加強宣導讓民眾知悉防火門常閉的重要性。

在城中城大火發生後，暴露出老舊大樓消防設備維護的重要性，消防局亦針對大樓消防設備進行全面逐棟檢視及稽查。這次演練即運用室內消防栓做火警初期滅火，及在高樓層如無線電訊號受干擾時，改為使用大樓受信總機話筒做訊息的收發，確保大樓消防設備能在緊要關頭派上用場。

消防局第四大隊大隊長長陳博文表示，由實地演練快速人命搜救、避難疏散、大樓排煙及無線電通訊中繼等任務，並藉機會了解建築物內部結構，研擬日後及民眾疏散動線。消防局長李明峯亦表示，因高樓火災易有濃煙密佈及逃生不易等問題，造成搶救上困難度提升，需仰賴救災人員消防戰術及大樓消防設備的配合，方能有效處理高樓火災之危害。