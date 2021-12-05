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花蓮警消與慈濟合辦親子防救災體驗營

▲▼慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

「發生火災要打什麼？」「119！」「要找警察叔叔要打幾號？」「110！」「看到隔壁小朋友被爸爸媽媽打要打幾號？」「113！」慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動，由警消人員宣導防災知識與保護自我的概念，透過寓教於樂的體驗讓親子們學習基本的防災與交通觀念。

活動以親子體驗、闖關互動遊戲方式進行，讓小朋友學習電擊器、CPR、認識救護車設備、以及遇到火警的應變知識、遇到消防車與救護車要禮讓等，另外，在交通知識方面，花蓮縣交通大隊宣導行人安全觀念，小朋友開心地坐上警車駕駛座、警用重機與警察合影。

「一下、兩下、三下…三十下！救援成功！」所有人鼓掌歡呼，在救護小英雄站，消防人員說明針對大人、小孩心肺復甦術的方法與注意事項，邀請小朋友現場體驗。「幫小朋友CPR我們用一隻手的力量去壓，體型大一點我們就可以選擇用兩隻手，請爸爸媽媽記住囉！」徐智賢小弟弟今天最深刻的是：「CPR要壓對位置，剛剛壓錯位置就壓不下去，消防哥哥教我就壓對了。」

▲▼慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟與花蓮警消舉辦親子防災體驗活動，說明在路上遇到消防車、救護車可以如何禮讓。

8歲的倪小弟弟覺得有警察、消防人員看著，所以不會緊張。他說：「剛剛教我們正確使用電擊器(AED，自動體外心臟電擊去顫器)，最開心的是可以坐進警車駕駛座。」倪媽媽表示，學校邀請我們參加這個活動，我們也希望讓小朋友學到防災的經驗。

劉孝松帶著兩個小孩來參加，他表示：我覺得這個蠻有意義的，因為他們平時只能在路上看到警車、救護車，沒有看到裡面長什麼樣子，平時CPR這些也沒有碰觸過，小朋友們問了很多問題，我覺得很有意義。劉小弟弟說：我問警察「騎這麼大的機車不會摔倒嗎?」他就說「我們不能摔倒」。我覺得很佩服他們，印象最深刻的是壓得很開心(CPR)，因為很好玩。還有救護車裡面有一個很像瓶子的東西(抽吸器)，如果東西咳不出來就會用這個把東西拿出來。

▲▼慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動，圖為介紹救護車內容。

坐上警用重機，小朋友們開心地與家長合影，在警車駕駛座則是好奇地認識設備。花蓮縣警察局交通隊施宜睿表示，今天主要講基礎的安全規則，例如過馬路一定要走斑馬線，介紹燈號，小朋友的反應都蠻快的。也介紹巡邏車與重機，讓他們知道出勤的時機。

4歲的蔡小妹妹的父親是救護義消，母親是護理師，今天全程參加活動，蔡媽媽表示，小朋友很喜歡波力，希望透過這個活動讓她對救護、防火有基本概念，雖然她可能不太懂，但也可以吸收一點知識。

慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義致詞：希望你們有一個非常具有教育意義，又能獲得防災、避災知識，一個愉快的周六。花蓮縣消防局自強分隊游明信分隊長表示，透過親子互動的過程中落實防災的深耕教育，也能讓大人了解災害預防、減災預防，遇到突發狀況可以知道如何處理。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，我們今天要非常感謝消防、警察們，他們平常在每一個需要救援的地方出現，幫助鄉親度過難關。送到醫院後，醫院的叔叔阿姨都會幫助他們，希望所有小朋友都能養成這個概念喔。

▲▼慈濟與花蓮警消12月4日在花蓮靜思堂舉辦親子防災體驗活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟與花蓮警消舉辦親子防災體驗活動，小朋友們專注學習火場應變知識。

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