第一次就遇上全羊膜！僅10萬分之1機率　勇消30秒逆轉不動寶寶　



▲消防弟兄搶救臍帶繞頸胎兒，竟遇十萬分之一「全羊膜生產」。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局本月6日深夜接獲報案有孕婦急產請求協助，結果竟遇到極罕見的的「全羊膜生產」，羊膜內的胎兒又因臍繞頸狀況緊急，消防人員當機立斷剪開胎膜，給予嬰兒呼吸刺激，經緊急施救後目前狀況良好，母子均安。

竹光分隊隊員陳俊生、蘇建鴻及高級救護技術員林柏廷帶著生產包及急救包抵達現場，懷孕35周的產婦則躺臥樓梯口等待救援，現場救護人員發現胎頭疑露出，立刻打開產包，協助迎接胎兒，沒想到寶寶竟然連包覆完整的胎膜一起產出。

救護人員發現胎膜內的胎兒狀況不對，幾乎沒有活動力，當機立斷剪開胎膜將寶寶取出，未料胎兒有臍繞頸情形，缺氧嚴重，臉部已呈青紫色。救護人員有條不紊的幫寶寶保暖、清空口鼻分泌物、並緊急實施新生兒心肺復甦術(CPR)，並給氧，大約半分鐘後寶寶呼吸、脈搏才開始恢復正常，剛來到世界的寶寶大哭拉開自己人生的第一序幕，救護人員終於鬆了一口氣。

▲左起：隊員蘇建鴻、陳俊生、林柏廷。（圖／記者陳凱力翻攝）

後續產婦與寶寶都繼續前往醫院進行治療，兩人恢復情況良好。這起罕見的「全羊膜生產」，機率僅有十萬分之一，林柏廷事後回憶，雖身為高級救護技術員，但接生還是第一次，沒想到就遇到全羊膜生產，他說自己觸到胎膜包覆胎兒那刻非常緊張，又發現胎兒不會動，各種評估充滿腦中，最後果斷選擇切開羊膜將寶寶迎出急救，還好最後的結果皆大歡喜，自己既欣慰又感動。

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