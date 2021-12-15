　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

▲汐止八連路豪雨造成土石崩落 邊坡工程蜘蛛人支援災害復建。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止八連路豪雨造成土石崩落，邊坡工程蜘蛛人支援災害復建。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區八連路三段為聯接汐止與內湖的重要山區道路，途中經過長青里及五指山風景區，於今年6月八連路三段4.5公里處，因豪雨造成土石崩落，嚴重影響當地居民的通行安全，經里長通報反映，新北市農業局立即辦理災害復建工程規劃設計，工程經費為300萬元，已於12月14日如期完工。

農業局表示，八連路三段邊坡為順向坡，坡面陡峭且岩石破碎風化嚴重，每當汛期來臨常常伴隨落石發生，施工人員必須攜帶岩石打除工具攀爬於邊坡作業，且人員踩踏的地方都是風化的裸露岩塊，每當打除一塊危石都有人員墜落的危險性，大幅增加施工困難度。

▲汐止八連路豪雨造成土石崩落 邊坡工程蜘蛛人支援災害復建。（圖／新北市農業局提供）

▲邊坡工程人員吊掛施工。

因此，農業局派出專業的邊坡蜘蛛人施工團隊，裝載個人防護用具並繫掛安全母索及工作繩進行攀爬，以兩人為一組進行施工作業，除了提升工作效率也能互相照應彼此的安全，施工期間工程團隊除了考量施工品質及安全性，也為當地居民恢復原有能安全通行的道路。

汐止長青里長陳建興表示，每當汛期期間山區暴雨容易造成道路上邊坡災害發生，對於用路人安全造成影響，感謝新北市府團隊的協助，讓邊坡復建工程於汛期間順利完工。

農業局長李玟表示，為避免施工期間影響民眾通行，施工團隊派出蜘蛛人攀爬於邊坡上施工，以減少機具設備占用道路空間，農業局對於農路的維護不遺餘力，未來仍會持續守護用路人的安全。

【更多新聞】

警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

癡情女遭詐騙3萬買點數討不回　無恥渣男反譏「當做一個教訓」

弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商　金山警逮中和男收簿手

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
不換牙刷「6個恐怖下場」曝光　罹癌率增
女星遭家暴「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

周玉蔻爆料菲傭命案「內臟被掏空」　顏寬恒怒：新聞暴力對我就好

土地公伯護祐市民　台南市六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

影／「2022Meet遇見桃園」跨年晚會　鄭文燦黃子佼陪市民迎新年

義大利歌劇《塞維亞理髮師》　聖誕節浪漫登場

夢裡的女人再迴旋　許曉丹載歌載舞推「畫家與模特兒」展

台南頂美公園特色遊戲場「擺盪大索」安全有解　依「鞦韆」檢驗可過關

資安事件頻傳　網路業者推安心上網週週抽居家防火牆

雲林首棟社會住宅只租不售　105戶座落斗六社口里預計2025年完工

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

吳宗憲突吐「Sandy婚後移民西雅圖」　曝高額禮金數字...劉畊宏因此搬去上海？！

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

周玉蔻爆料菲傭命案「內臟被掏空」　顏寬恒怒：新聞暴力對我就好

土地公伯護祐市民　台南市六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

影／「2022Meet遇見桃園」跨年晚會　鄭文燦黃子佼陪市民迎新年

義大利歌劇《塞維亞理髮師》　聖誕節浪漫登場

夢裡的女人再迴旋　許曉丹載歌載舞推「畫家與模特兒」展

台南頂美公園特色遊戲場「擺盪大索」安全有解　依「鞦韆」檢驗可過關

資安事件頻傳　網路業者推安心上網週週抽居家防火牆

雲林首棟社會住宅只租不售　105戶座落斗六社口里預計2025年完工

影／柯賜海抗議服刑又強制工作　大法官宣告違憲｜行動法庭 第151集 完整版｜行動法庭 第151集 完整版｜ 周宇修 林映姿 李艾倫 2021.12.14

黑人牙膏說再見！ICU醫曝30年來「只用原味」：想起再造恩人

汐止八連路豪雨造成土石崩落　邊坡工程蜘蛛人支援災害復建

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

新版《仙劍》李逍遙、趙靈兒路透照曝光！　陸網崩潰：毀經典

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口愣住…一聽「我在加班」心碎了

家裡驚見「詭異綠眼魔」4蟲合體！他傻眼求救　內行解答：很凶猛

他家車位遭鄰居爽停！網推「防惡霸神物」一招反制：直接裝下去

林益全自由了　富邦：朝繼續合作的方向邁進

小鐘50歲生日「3超兇正妹」包圍獻吻！　臉全紅網虧：血壓多少了

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

地方熱門新聞

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

台南行善志工養護所獻愛心

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

台南頂美公園擺盪大索安全有解

高雄輕軌新增3站12/16通車

六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

林義傑一手催生　基隆馬拉松即日起報名

更多熱門

相關新聞

歹徒搶超商100萬　落網畫面曝光

歹徒搶超商100萬　落網畫面曝光

新北市五股區一間超商今天（14日）下午5時發生搶案，3名歹徒趁銀行保全人員打開ATM準備補鈔時，從後方突襲不持槍威嚇「不准動」，最後成功劫走機台內100多萬現金，事後立刻逃逸，不過3人晚間7時許在三峽中正路二段、中原街口落網，詳細遭搶金額及犯罪動機待進一步調查。

國際移民日　五股守讓堂邀新住民童遊世界

國際移民日　五股守讓堂邀新住民童遊世界

從防疫到公投均入題　青少年小論文寫作搶搭「時事梗」

從防疫到公投均入題　青少年小論文寫作搶搭「時事梗」

新北田寮洋「羽豐米」　侯友宜大讚米粒香Q黏

新北田寮洋「羽豐米」　侯友宜大讚米粒香Q黏

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬

關鍵字：

新北汐止八連路災害

讀者迴響

熱門新聞

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

不換牙刷「6個恐怖下場」罹癌率增！

踢到桌腳…她「指甲黑黑」1年沒消！醫切片嘆：整根要截掉

遭名嘴爆料出席林秉樞母葬禮　蔡依林經紀人發聲

她吃麵驚見「周潤發坐隔壁桌」！　1動作超親民

女星遭家暴「頭撞到滿牆血」毀容　男友媽離譜反應讓她痛哭

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

持槍3匪搶超商　歹徒最小才16歲

鄧佳華女優被叫暗黑楊丞琳　本尊「發射冷酷眼神」回應

國小弟撩外送姐姐「求陪上樓」　網：都是套路

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面