▲汐止八連路豪雨造成土石崩落，邊坡工程蜘蛛人支援災害復建。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區八連路三段為聯接汐止與內湖的重要山區道路，途中經過長青里及五指山風景區，於今年6月八連路三段4.5公里處，因豪雨造成土石崩落，嚴重影響當地居民的通行安全，經里長通報反映，新北市農業局立即辦理災害復建工程規劃設計，工程經費為300萬元，已於12月14日如期完工。

農業局表示，八連路三段邊坡為順向坡，坡面陡峭且岩石破碎風化嚴重，每當汛期來臨常常伴隨落石發生，施工人員必須攜帶岩石打除工具攀爬於邊坡作業，且人員踩踏的地方都是風化的裸露岩塊，每當打除一塊危石都有人員墜落的危險性，大幅增加施工困難度。

▲邊坡工程人員吊掛施工。

因此，農業局派出專業的邊坡蜘蛛人施工團隊，裝載個人防護用具並繫掛安全母索及工作繩進行攀爬，以兩人為一組進行施工作業，除了提升工作效率也能互相照應彼此的安全，施工期間工程團隊除了考量施工品質及安全性，也為當地居民恢復原有能安全通行的道路。

汐止長青里長陳建興表示，每當汛期期間山區暴雨容易造成道路上邊坡災害發生，對於用路人安全造成影響，感謝新北市府團隊的協助，讓邊坡復建工程於汛期間順利完工。

農業局長李玟表示，為避免施工期間影響民眾通行，施工團隊派出蜘蛛人攀爬於邊坡上施工，以減少機具設備占用道路空間，農業局對於農路的維護不遺餘力，未來仍會持續守護用路人的安全。

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