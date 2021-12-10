蔡英文任內邦交國22國砍到14個　還有兩國被點名邦誼危險

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）近期與與信威集團負責人王靖會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，外交部10日聲明，為維護國家尊嚴，將撤離大使館及技術團人員。尼加拉瓜是總統蔡英文任內第8個斷交的友邦，目前友邦的數量只剩14國，再次刷新歷史最低紀錄，且近期包括教廷（梵蒂岡）、宏都拉斯等國，都傳出邦交不穩的訊息。

回顧歷史，自中共建國後，台灣經歷多次斷交潮，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內，邦交國多有起伏，整體呈現下降趨勢。

統計我國近30年來的邦交國數量，從李登輝時期最多達31國，但自1988年起不斷銳減，陳水扁時期邦交國仍降至23國；馬政府時期推動「活路外交」，僅與甘比亞斷交，維持住22個邦交國；然而，自蔡英文上任以來，兩岸關係急凍，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯等友邦陸續與我斷交。

今年10月底外媒報導，中方要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中方未同意，情勢陷入僵持。當時外交部發言人歐江安表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

此外，上月底另一友邦宏都拉斯舉行總統大選，時任反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與中國大陸建交，與台灣斷交，最終選舉結果由卡斯楚勝出；不過，一名美國國務官員選後向媒體表示，已向宏都拉斯所有主要總統大選參與者明確表達，想要看到台宏關係持續下去。