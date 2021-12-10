齊心防疫食在用心　台南市衛生局交出漂亮成績單

▲台南市衛生局以食品安全與稽查、Covid-19與登革熱防治、心理健康促進、毒品防制為主軸，提出2021年防治成效，交出漂亮成績單。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



台南市衛生局為展現維護食品安全與稽查、新冠肺炎與登革熱防治、心理健康促進、毒品防制之成果，10日以「齊心防疫，食在用心」為主題，舉辦年終記者會，展現維護市民健康的決心。

台南市衛生局長許以霖，以食品安全與稽查、Covid-19與登革熱防治、心理健康促進、毒品防制為主軸，提出2021年防治成效。食品安全方面，衛生局2021年針對豬（牛）肉及其可食部位原產地標示共查核15737家次，合格率達99.97％，亦抽驗豬、牛共923件，結果皆符合規定，另亦協助查核非洲豬瘟走私肉品案、持續推動多元藥事照護服務計畫及辦理衛生講習。稽查方面於今年導入稽查管理派案系統與中央系統介接，自上線起共累計節省紙張66000張、節省作業時間1720小時，95％以上之業者感覺稽查系統內容清楚易懂且滿意。

台南市今年持續致力於Covid-19防疫，5月份全台疫情擴大時，立即落實實聯制並執行三班制疫調，擴大且精準匡列，0確診天數為六都最長；當後疫情時代施打疫苗成為日常，除廣設大型接種站，更結合台南市文化古都藝術場域化身特色疫苗接種站，讓疫苗接種與美景、藝文零距離。截至11月30日止，台南市第一劑共接種138萬7917人，第一劑涵蓋率74.4％、 第二劑涵蓋率51.3％。

登革熱防治方面，今年台南市本土為0病例，境外移入2例，另於7月完整建立「AI創新登革熱防治服務平台」，透過科技工具輔助，顯著降低本土病例數及人力時間成本且提升數據準確度，大幅提升登革熱防治成效，此技術亦入圍第4屆政府服務獎。

有關自殺防治，台南市2016-2020年自殺死亡標準化死亡率逐年降低（自13下降至11.1），人數自332人下降至288人（下降44人），已連續4年持續下降。於疫情期間，透過多元宣導管道（如FB、市府line、電子看板） 提供民眾心理支持，並提供居家檢疫／隔離／自主健康管理之民眾心理諮；毒品防治則運用新聞稿、電子看板、LINE、直播等多元方式，提升民眾反毒、拒毒知能。另外，「台南市藥癮者在COVID-19疫情期間降低自殺企圖風險之成效」專題更榮獲WHO西太平洋健康城市聯盟(AFHC)最佳新冠肺炎全球社區項目獎。

黃偉哲市長提倡將台南打造成為一個安心宜居的健康城市，此次年終成果發表記者會衛生局指出，2022年度將透過創建「台南市公費COVID-19疫苗預約平台」、落實執行「2022年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」、布建「心理衛生中心」、運用「AI防疫監控平台」執行登革熱科技防疫及提供業者線上申請設立、變更與線上查詢稽查結果等政策，持續致力與各界共同防疫、推動黃偉哲市長「宜居大台南」的理念，並為市民的健康把關。