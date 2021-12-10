快訊／蔡英文談尼加拉瓜斷交　文攻武嚇不會改變台灣堅持走向世界

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對友邦尼加拉瓜斷交一事，總統蔡英文在原住民委員會的活動前，特別表示，施壓或文攻武嚇，都不會改變堅持民主自由，堅持走向世界，堅持參與國際，多元民主是台灣社會的特色，會持續強化台灣的民主量能，提升民主韌性。

對於尼加拉瓜與台灣斷交，並與中國建交一事，蔡英文在上午行程中，臨時就此議題發表簡短談話。她表示，今天早上我國跟尼加拉瓜斷交，斷交涉及到複雜的國際政治與兩岸情勢，台灣的民主越是成功，國際的支持越強，來自威權政體的壓力也會越大。

不過，蔡英文強調，不論施壓或文攻武嚇，都不會改變堅持民主自由，堅持走向世界，堅持參與國際，多元民主是台灣社會的特色，會持續強化台灣的民主量能，提升民主韌性。

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