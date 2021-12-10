外交部譴責中國施壓立陶宛　籲立即停止報復性貿易措施

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

駐立陶宛台灣代表處上月掛牌成立，中國表達堅決反對，《路透》報導，中國施壓跨國公司切斷和立陶宛關係，否則將被排除中國市場之外。對此，外交部10日表示，中國近來持續升高對立陶宛的經濟脅迫，破壞以規則為基礎的國際貿易體系，意圖逼迫立陶宛改變其與台灣相互設處的外交政策決定，對此表達嚴正譴責。

外交部表示，我國呼籲中國立即停止對立陶宛的歧視與報復性貿易措施，包括以技術問題阻擋立陶宛貨物在中國通關，或脅迫第三國不准進口立陶宛生產原料及零件等；中方意圖規避國際社會公開檢視中國的不當打壓。



外交部指出，對於立陶宛貨物遭中國制裁，無法透過海關清關及進口申請無端突遭拒絕，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與執委會貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）12月8日發表聯合聲明，反對任何會員國遭受政治壓力及強制性措施。歐盟執委會同日並提出「反經濟脅迫」規範，目的為反制第三國藉威脅或限制經貿等手段，對歐盟及其會員國的主權造成嚴重干涉。

另，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）12月10日也強調，支持台灣與立陶宛深化合作及相互設處。美國國務院呼籲美國企業務必「睜大眼睛」，關切或警覺中國相關侵犯作為。

外交部說，我國政府對此嚴肅議題與美國及歐盟同樣高度關切，藉此重申對以規則為基礎的國際貿易體系堅定支持，強力呼籲國際社會共同譴責及反制威權主義的經濟脅迫手段，以維護公平、自由及互惠的國際貿易環境。



「台灣與立陶宛同意相互設處及深化關係，並共享自由民主人權的理念價值，樂願開展雙邊經貿、科技、教育、文化等各領域的合作。本年10月我國中東歐三國經貿投資考察團訪問立陶宛，成果豐碩；雙方簽署6項合作備忘錄及舉辦超過280場次的B2B商業洽談會，顯示台立兩國在經貿投資、產業對接及供應鏈安全都具有龐大潛力與商機。」

外交部也重申，前副總統陳建仁11月應邀訪問立陶宛，在立陶宛舉辦的民主論壇上發表演說分享台灣民主經驗；波海三國國會友台小組主席及議員則在12月組團訪台出席開放國會論壇，以實際行動表達對台灣民主的堅定支持。台灣作為立陶宛理念契合的友好夥伴，將全力協助其抗衡中國的蠻橫打壓，持續強化台立雙邊合作關係，包括貿易採購量能的提升，以及共同抵抗威權體制的複合式威脅。