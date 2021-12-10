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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

譴責中方惡意挖邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

▲▼民進黨全代會,民進黨發言人周江杰、謝佩芬(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣與尼加拉瓜共和國終止外交關係，民進黨發言人謝佩芬10日表示，對於奧德嘉政府罔顧兩國人民情誼，片面終止兩國外交關係感到十分遺憾，也要嚴厲譴責中共一再惡意挖角我邦交國、壓制台灣國際空間的行徑，「民進黨政府不會因此屈服低頭，我們也呼籲國民黨主席朱立倫，認清中共才是兩岸現狀的破壞者，並在海峽論壇上，向北京表達最嚴正的抗議！」

謝佩芬說，儘管台尼兩國未能繼續維持外交關係，但相信兩國人民間的友情不變，民進黨也要特別感謝長期以來在第一線為維持與鞏固兩國關係所付出的外交人員，感謝他們在第一線面對挑戰時，所展現的決心與毅力。

謝佩芬指出，自由及民主價值是台灣獲得國際社會支持與肯定的力量，今日，台灣駐美代表蕭美琴及行政院政委唐鳳代表台灣出席民主峰會（Summit for Democracy），分享民主經驗與其將面臨的挑戰，會中蕭美琴大使更與美國總統拜登同框，使各民主國家得以見證台灣蓬勃用的民主發展，進一步提升台灣在全球的能見度。

然而，謝佩芬進一步說，面對台灣展現民主實力、成為國際良善力量，中共竟不思變革，反倒精心設計，藉由奪取我邦交國，欲在美國召開民主峰會之際，給台美雙方下馬威，意圖干擾國際情勢與台灣內部政治氛圍，顯見中共正是單邊改變兩岸關係現況的一方、區域和平的麻煩製造者及自由民主價值的危害者。

謝佩芬強調，在中共對台灣嚴厲打壓、意圖削弱台灣主權之時，國內朝野應該一致對外嚴厲譴責中共的惡劣行徑，很遺憾國民黨主席朱立倫的聲明，只見譴責尼加拉瓜，而刻意不提中共挖台灣邦交國的粗野行徑，甚至附和中共來削弱台灣的主權。

謝佩芬呼籲，朱立倫主席應當展現朝野團結一致對外的堅定態度，在明天海峽論壇舉辦期間，向中共當局表達最嚴厲的抗議，勿再背離台灣主流民意。

台灣正值公投倒數計時，謝佩芬指出，在這樣的關鍵時刻，中國持續透過外交領域，試圖孤立台灣，打擊台灣的國際參與空間，也有研究單位提及，中共針對特定公投題目，參與或發起資訊操弄；民進黨將會持續關注，相關舉動與情資是否影響國內公投選舉情勢，但也要再次呼籲全體國人，面對國際政經情勢變動的時刻，台灣更應該團結向國際表達台灣願意走向國際，和世界接軌的決心。

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