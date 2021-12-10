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斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜宣布與我國斷交，承認「世界只有一個中國」。民進黨立委林俊憲10日呼籲，尼加拉瓜總統奧蒂嘉被指控打壓反對派，他是為了抗衡國際制裁才尋求中國幫助，因此無論台灣做什麼都無法改變其決定，我們不惡言相向、不評論他國內政，還是給予祝福，「繼續扮演世界的良善力量、做自己就好」。

林俊憲透過臉書表示，索羅門殷鑑不遠，只能祝福尼加拉瓜跟中國真能有好結果。今天早上傳出非常遺憾的消息，尼加拉瓜宣佈與台灣斷交，轉而與中國建交，這已經是尼加拉瓜第二次與台灣建交後又斷交，但是比起雙方關係，尼加拉瓜自身的內部問題與國際環境才是斷交主因。

林俊憲認為，台尼兩次斷交相隔20幾年，但是決定的總統居然是同一個，尼加拉瓜剛舉行完選舉，現年76歲的奧蒂嘉總統已經是第四次連任，他在選舉期間被指控打壓反對派，選舉結果出爐後立刻引起國際社會質疑和制裁，這次斷交恐怕也是為了轉而尋求中國支持來抗衡制裁。

林俊憲強調，在這種情況下，無論台灣做什麼都無法改變尼國的決定，因為根本不是斷交主因，長年以來台灣對邦交國的幫助有目共睹，對於尼加拉瓜的決定，我們不惡言相向，也不評論他國內政，還是給予祝福，畢竟中國的外交承諾跳票已經不是一兩次，索羅門就是最好的例子。

林俊憲表示，台灣的外交處境艱難，背後遠因是過去國共長年爭奪中國代表權，換個角度思考，讓台灣代表整個中國也不符事實，因此近年外交策略不再拘泥於和中國爭奪正式邦交，陷入一中框架中，而是以更多元的形式與相同理念國家實質交流，成績也有目共睹。

林俊憲呼籲，如果斷交是台灣做出惡意行為造成，那麼我們檢討；但若不是的話，那就不應該妄自菲薄，繼續扮演世界的良善力量、做自己就好。

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關鍵字：

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