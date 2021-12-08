獨／公投與閣揆信任脫勾　蘇貞昌續任行政院長到明年底

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

12月18日舉行的全國性四大公投，藍綠對決進入倒數10天的肉搏戰，總統蔡英文以民進黨主席身份親自下達動員令，要所有「台灣隊」一起站出來。這場被視為牽動2022縣市長大選的前哨戰，在結果即將出爐之際，行政院長蘇貞昌的閣揆位子是否會在公投後有所異動，也開始在黨政界受到關注與討論。據內情人士透露，外界對於農曆年前後可能內閣改組的揣測並不會發生，無論公投結果為何，蘇貞昌還是會繼續擔任行政院長，領導內閣團隊，任期至少會做到明年底。

另一方面，對於民進黨縣市長先前被點名的傳聞，如桃園市長鄭文燦北上接閣揆，基隆市長林右昌﹑新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安入閣或另闢2022戰場，在蘇貞昌確定續任行政院長後，這些可能性除了被排除外，基調也已經底定，亦即任期屆滿的執政縣市長不會提前跳船惹議，都要做好做滿，全力備戰，輔選後繼者。

翻開蘇貞昌在蔡英文執政期間的行政院長紀實，他是在2019年1月上任，接替民進黨2018年九合一選舉慘敗而請辭的行政院院長賴清德。2020年，蔡英文總統連任成功，蘇貞昌續留任行政院長。

2021年9月19日，蘇貞昌也以行政院長總任期1097天，打破了游錫堃1096天的紀錄，成為民進黨內行政院長任期最長的政治人物，這個記錄甚至在PTT上也引起討論，有鄉民直言如果蘇貞昌挺過四大公投做到明年縣市長大選完，將可以打破目前由前副總統連戰所保持的行政院長任期1648天，成為民選總統以來行政院長任期最長的紀錄保持人。

即便如此，自從蘇貞昌上任來，每隔一陣子就會有閣揆異動的傳聞甚囂塵上。以去年下半年為例，民進黨政府當時因為防疫、美豬政策辯護不利等事件焦頭爛額，蘇貞昌不僅忙於應付，行政團隊還因為三倍券消費打統編一事出包，外界隨即開始討論內閣改組的可能性。為了遏止傳聞，蔡英文方面則是透過臉書發文強調自己「很肯定，也很感謝蘇院長和內閣團隊」。

蔡英文當時也說，這是一個守住台灣免於疫情侵襲的護國團隊，也是一個為台灣發展打下良好基礎的建設團隊。未來，面對國際局勢變化，台灣還有很多挑戰，回顧過去的成績後，我們更要不斷精進，一起繼續拚。

沒想到，事隔多月，今年7月又出現了民進黨內對蘇貞昌的紓困政策不滿的傳聞，甚至還有媒體報導「倒蘇」的醞釀說法，被點名在牛棚熱身準備接閣揆的人選，包括鄭文燦、前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄。對此，總統府則是立刻澄清，且重申蔡英文並沒有更換內閣的打算；此時此刻，執政團隊全力以赴、齊心抗疫，同時也推動各項重要施政，不實的放話臆測對防疫工作也沒幫助。

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文，日前出席四個不同意公投說明會高雄場。（圖／ETtoday資料照）

尤有甚者，藍綠此次打得如火如荼的四大公投，在攻防過程中，藍營也不諱言地透過宣講場合要支持者對民進黨政府投出不信任票，蘇貞昌被見縫插針，首當其衝又成為了箭靶。在政壇跟輿論中，有關蘇貞昌在公投結束後是否能繼續擔任閣揆、農曆年前是否會進行內閣組的討論，再度此起彼落。

根據《東森新媒體ETtoday》掌握的訊息指出，藍綠對峙的四大公投，在民進黨全面進行宣講與說明後，原本領先的四大案同意度已經開始出現黃金交叉的態勢，對於民進黨來說可謂是一劑強心針。

至於蘇貞昌的閣揆位子在公投結果出爐後是否有可能被撤換，內情人士則透露，無論公投結果為何，蘇貞昌還是會繼續擔任行政院長，領導內閣團隊，任期至少會做到明年底。

有關三位民進黨執政縣市長鄭文燦﹑林智堅、潘孟安，明年兩任期屆滿，是否會提前入閣或轉換跑道，消息人士也舉前國民黨高雄市長韓國瑜跳船選總統為例指出，有提前落跑被罵到臭頭的前車之鑑，大家都是往做好做滿的方向前進，在蘇貞昌續任行政院長到明年年底的前提下，也還不會有這樣的考量。

另外，綠營人士也表示，民進黨從頭到尾都認為12月18日的公投是「對事不對人」，公投攸關的是台灣未來發展空間，與閣揆信任並無直接關連，若從各項民調來看，蘇貞昌的施政滿意度也都維持在五成上下，他自上任後成功守住非洲豬瘟、守住疫情，全球在疫情衝擊下經濟嚴重衰退，但台灣卻逆勢成長，出口迄今已連續16個月正成長，今年經濟成長率有望超過6%，顯見民眾在看待公投議題時，與閣揆施政滿意與否，是切開來評估的，所以公投結果如何，與閣揆換人無涉。

▲蘇貞昌公開說明政府拼經濟的施政成效。（圖／ETtoday資料照）

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