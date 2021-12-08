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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮：食安要用科學為證據　用公投決定本身就是民粹

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

反萊豬等4大公投將於12月18日投票，外交部長吳釗燮8日表示，食安是要用科學為證據的，科學不可以拿來投票、公投，如果要用公投去決定科學、不科學，這個本身就是一個極端的民粹，「這是不能夠接受的事情，既然有國際標準，就依國際標準來走」。

立法院外交及國防委員會8日邀請吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人就「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」為題進行報告，並備質詢。

民進黨立委王美惠質詢時表示，再過10天就要舉行公投，尤其以萊豬公投最重要，不僅國際社會都在看，中共也最關心這個，前總統馬英九曾經說美國的豬腳很好吃，現在卻為了反對而反對，詢問吳釗燮看法為何。

吳釗燮答覆，這個問題很重要，一項東西是不是符合食安標準，最重要的就是有國際標準，國際食品法典委員會（Codex）已經訂定國際標準，台灣就應該要接受國際標準，國民黨很多人在美國吃都沒有問題，回來台灣卻說美豬有毒，這是邏輯上不通，絕對不通。

吳釗燮指出，食安是要用科學為證據的，科學步可以拿來投票、公投，「如果要用這種公投的方式，去鼓動全民那個有毒、不能進口，這個是不是一個反制」，科學就是科學，可是要用公投去決定科學、不科學，這個本身就是一個極端的民粹，也是不能夠接受的事情。

吳釗燮強調，既然已經有國際標準，就依照國際標準來走，這也牽涉到台灣對國際社會的承諾，就好像人跟人之間的相處一樣，好朋友就是因為大家都講信用，才會變成好朋友，如果大家都不講信用，朋友就變壞朋友。

吳釗燮也說，台灣跟美國從去年8月28日開始，雙方已經恢復跟貿易暨投資架構協定（TIFA），也有經濟繁榮夥伴對話（EPPD），昨天經濟部長王美花也跟美方簽訂台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），這是涉及科技方面的投資貿易。

吳釗燮比喻，現在已經有了這麼多東西，卻要推動公投翻桌，「這好像一台火車順順在走時，你在鐵軌上面放石頭，明明知道會翻車，為什麼還要拿石頭」，他要規勸國民黨的朋友，不應該再這樣子，並且也要讓全民知道，如果公投一旦通過，受傷的會是台灣人民。

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