ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

▲藍綠兩黨主席朱立倫、蔡英文各自下達動員令，備戰12月18日的四大公投。（組合圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

12月18日舉行的全國性四大公投，時間進入倒數階段，四個不同意 VS. 四個同意的藍綠對決，也各自展開最後催票的總動員，其中，民進黨主席蔡英文準備號召「台灣隊」站出來，國民黨主席朱立倫則是下達全黨動員令。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新的調查顯示，在四大公投案中，僅「反萊豬進口」呈現穩定趨勢，同意比例56.0%；「重啟核四」不同意48.6%再次超越同意45.3%；「珍愛藻礁」同意與不同意的差距縮小到5%。值得注意的是，國民黨所提的「公投綁大選」，在此次調查中，同意比例降至47.5%，首度未過半。

為了解民眾對各項公投案的態度與看法，《東森新媒體ETtoday》民調中心持續進行調查，此次公布最新一波的調查結果，是在2021年12月1日至12月2日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾以「手機簡訊」所進行的公投意向追蹤調查，回收有效樣本數為1,722份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.36%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使調查具有代表性。

根據最新調查結果顯示，回答12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1,057名（61.4%），若以抽樣誤差正負2.36%來看，推估目前可能投票率介於59.0%~63.8%之間。

針對一定會去投票者，各項議題投票意向如下：

重啟核四：45.3%同意、48.6%不同意、6.1%不知道/沒意見。

珍愛藻礁：45.8%同意、40.8%不同意、13.4%不知道/沒意見。

公投綁大選：47.5%同意、44.2%不同意、8.3%不知道/沒意見。

反萊豬進口：56.0%同意、37.6%不同意、6.4%不知道/沒意見。

若與《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果相較，四大公投僅「反萊豬進口」議題呈現穩定趨勢，「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」三議題皆出現膠著態勢。其中，「重啟核四」於11月24日至26日調查中出現翻轉，不同意首次大於同意，此次調查不同意再度超越同意，差距略增為3.3%。「珍愛藻礁」同意大於不同意，差距縮減為5.0%，此次未表態率雖降至13.4%，但下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗。「公投綁大選」雖然同意大於不同意，但卻首度出現同意比例未過半的態勢，兩者差距縮減為3.3%。「反萊豬進口」持續維持同意大於不同意，同意比例過半，正反意見差距無太大變化。

以下為此次公投意向追蹤調查結果：

「重啟核四」不同意再度超越同意，差距增為3.3%

根據調查，一定會去投票者對於「重啟核四」的態度為45.3%同意、48.6%不同意、6.1%不知道/沒意見。同意原因主要為「核能低碳環保，讓火力電廠降載，減少空汙」，占比61.8%；不同意原因以「為使環境永續，應減少核燃料且核廢料目前無法處理」（47.0%）占比最高，其次為「核四位於斷層帶上，有安全疑慮／害怕發生核災」（35.3%）。

此次調查結果，在「重啟核四」議題上，同意比例由前次45.8%微幅下滑至45.3%，變化不大，不同意比例由46.6%提升至48.6%，不同意大於同意，差距3.3%。根據《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果，民眾對「重啟核四」的態度於11月24至26日的調查中出現翻轉，不同意比例首次超越同意比例，差距0.8%，此次調查不同意比例再度超越同意比例，差距提升至3.3%，但兩邊比例相當接近，且未表態率尚有6.1%，仍屬膠著態勢。

「珍愛藻礁」雖同意大於不同意，差距減為5.0%

根據調查，一定會去投票者對「珍愛藻礁」的態度為45.8%同意、40.8%不同意、13.4%不知道/沒意見。同意原因主要為「藻礁是珍貴的天然資源，不該破壞生態保育」，占比66.2%；不同意原因以「三接興建已縮減並避開藻礁，無破壞生態之疑慮」（36.6%）比例最高，其次為「三接遷離，需延長燃煤發電，造成更多污染」（25.2%）。

此次調查結果，在「珍愛藻礁」議題上，同意比例由前次的51.3%下滑至45.8%，不同意比例則由34.3%上升至40.8%，雖仍為同意大於不同意，但差距明顯由11月24日至26日調查的17.0%縮減為5.0%，出現膠著。值得注意的是，本次未表態率雖降至13.4%，但與《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果相比，下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗。

「公投綁大選」首次出現同意比例未過半，差距減為3.3%

根據調查，在「公投綁大選」議題上，一定會去投票者的態度為47.5%同意、44.2%不同意、8.3%不知道/沒意見。同意大於不同意，差距3.3%；同意原因主要以「節省政府公帑支出，減少人事成本」（66.8%）占比最高；不同意原因以「議題太多易失焦，分開投票可讓政策議題被充分討論」（45.6%）占比最高，其次為「可能造成邊投票邊開票的情況，影響選舉公正性」（24.3%）。

此次調查結果，在「公投綁大選」議題上，同意比例由前次的53.0%下滑至47.5%，不同意比例由40.9%提升至44.2%，同意大於不同意，差距3.3%。由《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果發現，「公投綁大選」雖持續維持同意大於不同意，但兩邊差距呈現縮減趨勢，此次調查首次出現同意比例未過半，且差距明顯由11月24日至26日調查的12.1%縮減至本次3.3%，出現膠著態勢。

「反萊豬進口」獲過半同意，趨勢穩定

根據調查，在「反萊豬進口」議題上，一定會去投票者的態度為56.0%同意、37.6%不同意、6.4%不知道/沒意見，獲得過半同意。同意原因以「豬肉為國人最主要肉品來源(食用量約牛肉的6倍)，應堅持瘦肉精零檢出」（43.2%）占比最高，其次為「不應為建立國際關係而犧牲國人健康（40.6%）；不同意原因以「豬肉來源皆有標示，開放進口萊豬後，民眾可自由選擇是否食用」（54.3%）占比最高，其次為「應排除貿易障礙，深化台美關係」（18.9%）。

此次調查結果，在「反萊豬進口」議題上，同意比例由前次的57.7%微幅下滑至56.0%，不同意比例由35.1%微幅上升至37.6%，差距縮減至18.4%。與《東森新媒體ETtoday》歷次調查結果相比，儘管本次「反萊豬進口」同意與不同意比例差距縮減，但幅度有限，呈現穩定趨勢，無太大變化。

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