民進黨發動公投「10+1」衝刺計畫　北高選前之夜、投票日傳LINE拉票

▲林錫耀說明「10+1」衝刺計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數10天！總統兼民進黨主席蔡英文8日在中常會前召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，號召全黨在最後時刻，繼續推動「四個不同意」訴求。會中，民進黨秘書長林錫耀宣布民進黨啟動「10+1」衝刺計畫，除召集22縣市黨公職到街頭宣講外，12/17在高雄及台北凱道有兩場選前最後造勢，另投票當天，民進黨仍未會透過電話、傳簡訊或傳LINE方式催票。

林錫耀8日在「台灣隊站出來 1218總動員」記者會上表示，我們的態度是希望透過全黨跟社會溝通4個不同意的理由，經1個多月直接與鄉親面對面後，效果非常顯著，越來越多人認為民進黨政府的政策主張都是走在正確方向，有利於台灣未來發展，所以從各項指標看到，贊成4個不同意已經越來越多。我們相信現在到了黃金交叉時刻，最後再衝刺的護，18日投票可以映證一個事實，就是正確方向、路線，才是民眾最好的選擇。

面對公投倒數10天，林錫耀宣布民進黨還有「10+1」的衝刺計畫。細節部分，林錫耀指出，第一，今天由蔡英文發布動員令後，明天開始全台灣22個縣市所有黨公職都會站在街頭、每個路口向所有鄉親宣講，其中7個執政縣市長明早也會同步站在各縣市重要路口，來率先引領有黨公職向鄉親宣講。

第二，後天（12/3）所有22個縣市黨公職都會到菜市場拉票、發送文宣品，另外有一場新聞媒體場是在台北濱江市場，由民進黨副秘書長林飛帆及民進黨台北市黨部主委吳儀農在場發送相關文宣品。

第三，週六（12/4）有兩場活動，分別是下午在台中，晚上在新北；週六（12/5）則是下午在台南。

第四，12月17日晚上在高雄跟台北市凱道，還有傳統選前最後造勢（意即「選前之夜」）。

第五，下周三（12/15）民進黨中常會移師高雄舉辦。目的是要用行動讓全國民眾，特別是中南部民眾知道，公投非北台灣政壇的事情、政治攻防事情，而是關係到整個台灣每個人的利益。

第六，12/18公投當天仍可以宣傳、拉票，所以最後民進黨有催票行動，包括電話拜票、傳簡訊、傳LINE等，都會持續到18日投票截止為止；另外，當天民進黨仍有規劃行動計畫，但先不公布。

林錫耀喊話，總之希望透過執政團隊，府院黨全體一致，結合民間社會力、百公百業，所有認同愛好台灣，關心台灣未來的人都能站出來，希望力拼公投可以得到勝利。