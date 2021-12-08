移民署宣導廉政+公民投票　鼓勵新住民體驗台灣民主

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站8日舉辦新住民家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導



12月18日移民節當天，中央選舉委員會即將舉辦全國性公民投票，為使新住民認識我國的公民投票制度，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（8）日新住民家庭教育宣導課程中，特別邀請法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠擔任講座，與新住民朋友們分享臺灣推動廉政制度的成果及公民投票的相關規定，讓大家更加重視手中的選票，投向美好的未來。

黃元冠表示，11月間公布的「2021年賄賂風險指數」，臺灣在全球194個受評國家或區域中，排名第15名，在亞洲地區排名第1，超越日本、新加坡等國；近期臺灣也獲美國邀請，將於12月9日至10日參加首屆民主峰會，顯示我國政府在對抗威權、打擊貪腐與促進人權的各項廉政工作上，深獲國際肯定，唯有廉能的政府，才能確保人民的權益。

他提醒大家，依規定國民須年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣市繼續居住6個月以上，才符合公民投票權人的資格。這次公民投票日期雖有變更，民眾仍須在原定投票日8月28日前具有投票權資格者，才能參加這次公投。去年剛取得我國籍的新住民小梅開心地表示，公投是民主的成果，她會慎重地選擇。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署透過每月辦理家庭教育課程，關懷新住民朋友們的生活情況，並安排各領域專家講授、宣導各項福利政策，協助解決新住民在臺生活適應問題。同時呼籲投票不忘防疫，即使已打過疫苗，仍然要戴好口罩、正確洗手，並配合防疫措施，才能保護自己也保護他人，共同守護健康家園。