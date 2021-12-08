街頭有人喊「支持民進黨要投4個同意」　陳其邁：有觸法疑慮

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案進入12月決戰階段，不料，近來有高雄民眾在倒垃圾的時候卻聽見有人在街頭宣傳公投，竟喊出「支持民進黨要投4個同意」。高雄市長陳其邁今（8）日被問及此事表示，這個是選舉的奧步，不可取，也有可能觸法的疑慮。

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

4大公投即將在12月18日登場，民進黨與國民黨分別喊出「4個不同意，台灣更有力」以及「四個都同意，台灣更美麗」口號，但6日傍晚5點50分，在高雄鳳山區新強路竟出現一群人在街頭宣傳公投，但高喊支持民進黨要4個同意，支持民眾黨要4個同意，支持國民黨也要四個同意。

陳其邁今天受訪表示，這個是選舉的奧步，不可取，民主就應該是一個公平的選舉，不應該用這種錯假訊息擾亂民主的進行，也有可能觸法的疑慮，希望大家還是能夠提供正確資訊，就理念上來進行說服與溝通，這樣比較好，毋通出奧步。

陳其邁說，溝通的方式有很多種，除了演講、到街口或菜市場，必要的時候也會在不同的場合來告訴民眾為什麼要投不同意，因為這對高雄或台灣來講非常重要，會努力、誠懇地向市民說明。

▲近來高雄街頭出現有人宣傳公投，喊出支持民進黨要投4個同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，這帶頭喊話的人就是罷捷發言人、高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢，但他並不認為這番言論為造謠，「有什麼錯，支持民進黨的人也可以喊同意啊。」

針對影片中宣傳公投人士呼籲「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」等言論，是否觸犯相關法令？高市選委會表示，有關言論既有傳播不實訊息之疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。