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ET民調／34.3%不同意三接遷離大潭藻礁　57.7%同意反萊豬進口　

▲▼蔡英文實地視察觀新藻礁。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文日前曾實地視察桃園藻礁。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者陳弘修／台北報導

12月18日舉行的全國性四大公投，四個同意 VS. 四個不同意的藍綠對決，進入短兵相接的階段。根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查發現，國民黨提出的兩個提案「反萊豬進口」、「公投綁大選」，同意與不同意的比例也出現了變化，其中，「公投綁大選」雖然維持過半同意53.0%，但與不同意比例差距由11月1日至4日調查的22.0%，縮減至此次調查的12.1%。至於「反萊豬進口」，在此次調查中，同意的比例為57.7%，不同意為35.1%，仍呈現同意過半態勢。

為了解民眾對各項公投案的態度與看法，《東森新媒體ETtoday》民調中心持續進行調查，最新出爐的數據顯示是在11月24日至11月26日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾以「手機簡訊」所進行的公投意向追蹤調查，回收有效樣本數為1,736份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.35%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，在受訪者中，回答12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1028名（59.2%），若以抽樣誤差正負2.35%來看，推估目前可能投票率介於56.8%~61.5%之間。

根據最新調查結果，回答一定會去投票者，各項議題投票意向如下：

公投綁大選：53.0%同意、40.9%不同意、6.1%不知道/沒意見。

反萊豬進口：57.7%同意、35.1%不同意、7.2%不知道/沒意見。

重啟核四：45.8%同意、46.6%不同意、7.6%不知道/沒意見。

珍愛藻礁：51.3%同意、34.3%不同意、14.3%不知道/沒意見。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，與歷次調查結果相比，「公投綁大選」維持過半同意，但同意與不同意比例差距呈現縮減趨勢，兩邊差距由11月1日至4日調查的22.0%，縮減至本次調查的12.1%；「反萊豬進口」趨勢穩定，同意比例過半，且同意與不同意兩邊差距無太大變化；「重啟核四」出現翻轉，本次調查中不同意比例微幅領先同意比例0.8%，在誤差範圍內，仍屬膠著態勢；而「珍愛藻礁」雖同意大於不同意，但不知道/沒意見比例尚有14.3%，民眾態度仍未明朗化，後續變化仍待觀察。

以下為《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查結果

「公投綁大選」  同意與不同意比例差距縮減至12.1%

本次調查結果，當詢問「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？（公投綁大選）」時，一定會去投票者對「公投綁大選」的態度為：53.0%同意、40.9%不同意、6.1%不知道/沒意見，獲得過半同意；同意原因主要以「節省政府公帑支出，減少人事成本」（66.2%）占比最高；不同意原因以「議題太多易失焦，分開投票可讓政策議題被充分討論」（46.6%）占比最高，其次為「可能造成邊投票邊開票的情況，影響選舉公正性」（21.7%）。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

本次調查結果，在「公投綁大選」議題上，同意比例由前次的54.9%小幅下滑至53.0%，不同意比例由38.1%提升至40.9%，同意大於不同意，差距12.1%。由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果發現，民眾對「公投綁大選」議題的態度雖維持同意大於不同意，但同意比例逐次下滑，不同意比例逐次上升，兩邊差距由11月1日至4日調查的22.0%，縮減至本次調查的12.1%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

「反萊豬進口」  過半同意趨勢穩定

本次調查結果，當詢問「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？ （反萊豬進口）」時，一定會去投票者的態度為：57.7%同意、35.1%不同意、7.2%不知道/沒意見，獲得過半同意；同意原因以「豬肉為國人最主要肉品來源(食用量約牛肉的6倍)，應堅持瘦肉精零檢出」（41.3%）占比最高，其次為「不應為建立國際關係而犧牲國人健康（36.5%）；不同意原因以「豬肉來源皆有標示，開放進口萊豬後，民眾可自由選擇是否食用」（45.8%）占比最高，其次為「美牛開放多年，無食安疑慮」（15.9%）與「應排除貿易障礙，深化台美關係」（13.7%）。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

本次調查結果，在「反萊豬進口」議題上，同意比例由前次的55.9%提升至57.7%，不同意比例由37.0%下滑至35.1%，同意大於不同意，差距22.6%。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，「反萊豬進口」議題的趨勢穩定，民眾態度維持同意大於不同意，兩邊差距無太大變化。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

「重啟核四」  不同意比例首超越同意

根據調查，當詢問「您是否同意核四啟封商轉發電？（重啟核四）」時，一定會去投票者的態度為：45.8%同意、46.6%不同意、7.6%不知道/沒意見；同意原因主要為「核能低碳環保，讓火力電廠降載，減少空汙」，占比58.2%；不同意原因以「為使環境永續，應減少核燃料且核廢料目前無法處理」（48.9%）占比最高，其次為「核四位於斷層帶上，有安全疑慮／害怕發生核災」（39.1%）。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

本次調查結果，在「重啟核四」議題上，同意比例由前次的45.3%微幅增加至45.8%，變化不大，不同意比例由43.9%提升至46.6%，不知道/沒意見則由10.9%明顯下滑至7.6%。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，民眾對於「重啟核四」的態度出現翻轉，變成不同意大於同意，但因差距僅0.8%，在誤差範圍內，仍屬膠著態勢。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

「珍愛藻礁」  未表態比例維持約14%

本次調查結果，當詢問「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（珍愛藻礁）」時，一定會去投票者對「珍愛藻礁」的態度為：51.3%同意、34.3%不同意、14.3%不知道/沒意見；同意原因主要為「藻礁是珍貴的天然資源，不該破壞生態保育」，占比63.7%；不同意原因以「三接遷離，需延長燃煤發電，造成更多污染」（28.1%）比例最高，其次為「三接興建已縮減並避開藻礁，無破壞生態之疑慮」（22.8%）。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

本次調查結果，在「珍愛藻礁」議題上，同意比例由前次的48.0%提升至51.3%，不同意比例則由37.7%下滑至34.3%，儘管同意大於不同意，但值得注意的是，根據《ETtoday新聞雲》歷次調查結果發現，民眾對「珍愛藻礁」議題持「不知道/沒意見」態度的比例一直維持約14.0%，顯示民眾對此議題的看法並未如同其他三項議題，隨著投票日逼近而明朗，後續變化仍需觀察。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布1228全國性四大公投民調結果。（圖／民調中心提供）

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，此次調查由民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2021年11月24日至26日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,736份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.35%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。
 

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