怎樣算「台灣隊」隊員？　民進黨曝資格：認同民進黨政府執政路線

▲民進黨8日中常會前召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數10天！民進黨8日發起「10+1」衝刺行動計畫，除動員全體黨公職到街頭、市場宣講「四個不同意」外，也號召「台灣隊」拉票。但到底何謂台灣隊？民進黨秘書長林錫耀表示，是關心台灣未來，認同民進黨政府現在執政路線，且希望台灣及子孫未來可以越來越好的人；總統兼民進黨主席蔡英文則指，只要你關心台灣未來，支持台灣繼續進步，那你就是台灣隊一份子。

民進黨8日中常會前召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會。林錫耀會中表示，「10+1」衝刺行動計畫是民進黨訴求台灣隊站出來，而台灣隊就是所有關心台灣未來，認同民進黨政府現在執政路線，且希望我們的子孫、台灣未來可以越來越好，這些人都是台灣隊成員。

蔡英文則指出，只要你關心台灣未來，支持台灣繼續進步，那你就是台灣隊一份子，我們就是台灣隊友。她也說，為了安全、穩定的能源轉型，台灣隊都應該站出來；為了對等開放國際貿易，台灣隊應該要站出來；落實公民投票精神，讓台灣民主繼續深化，台灣隊友，你們更應該要站出來。

蔡英文呼籲，拜託大家一個人拉四票，也就是四個不同意，這四票不是要選誰，而是選擇你的未來。台灣隊站出來，1218總動員，讓我們用四個不同意確保台灣有更好的未來。

另外，針對「10+1」的衝刺計畫細節，林錫耀指出，第一，今天由蔡英文發布動員令後，明天開始全台灣22個縣市所有黨公職都會站在街頭、每個路口向所有鄉親宣講，其中7個執政縣市長明早也會同步站在各縣市重要路口，來率先引領有黨公職向鄉親宣講。

第二，後天（12/3）所有22個縣市黨公職都會到菜市場拉票、發送文宣品，另外有一場新聞媒體場是在台北濱江市場，由民進黨副秘書長林飛帆及民進黨台北市黨部主委吳儀農在場發送相關文宣品。

第三，週六（12/4）有兩場活動，分別是下午在台中，晚上在新北；週六（12/5）則是下午在台南。

第四，12月17日晚上在高雄跟台北市凱道，還有傳統選前最後造勢。

第五，下周三（12/15）民進黨中常會移師高雄舉辦。目的是要用行動讓全國民眾，特別是中南部民眾知道，公投非北台灣政壇的事情、政治攻防事情，而是關係到整個台灣每個人的利益。

第六，12/18公投當天仍可以宣傳、拉票，所以最後民進黨有催票行動，包括電話拜票、傳簡訊、傳LINE等，都會持續到18日投票截止為止；另外，當天民進黨仍有規劃行動計畫，但先不公布。