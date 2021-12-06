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台南工會歲末寒冬送暖　愛心物資暖心享溫馨

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

營造「希望家園」不僅是偉哲市長的施政理念，更是市民心中的期盼，台南市勞工局結合工會發送物資予職災、弱勢家庭，藉由發送物資持續關懷的實際行動，讓他們感受到來自社會各界的愛心，希望這份感動可以成為讓他們勇敢面對困境的動力。

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭，這次的物資有台南市泥水業職業工會提供的2000元紅包、電扇、衛生紙、統一泡麵、肉鬆禮盒、醬油禮盒、葵花油禮盒，以及台南市油漆工程業職業工會提供的喜憨兒年菜組「五福臨門好運旺」，內容有干貝全雞鍋、金鯧魚、米蒸肉、松阪豬油飯，讓職災、弱勢家庭毋須費心準備食材即可享用美食。

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一站送達的是永康區43歲吳姓勞工擔任紙箱公司的司機兼送貨，於2020年11月送貨中不慎被貨車尾門夾傷右手，導致右手手指3-5指骨折，案主是家中主要收入者，案家育有兩名分別就讀國中、國小子女，案妻從事家庭代工，收入微薄。吳員受傷後勞工局職災個管員主動關心與協助，並轉介至奇美醫院工作強化中心進行職能復健療程，強化右手肌耐力，以利復工準備。

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳員於今年11月已經回到公司復工，但尚無法開貨車與搬重，吳先生為重返工作崗位付出的堅強的毅力令人感佩。吳姓一家看到勞工局與工會到府寒冬送暖，感動在心頭，滿滿的物資象徵社會各界贈予的最大祝福與鼓勵，儘管遭遇人生的逆境仍有許多人付出關懷與協助，心永遠同在。

▲台南市勞工局與工會6日合力送暖，兵分兩路將愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，每年我們的工會都會主動贊助愛心物資，發送給職災及弱勢家庭，希望藉由寒冬送暖的活動，讓他們過個好年。這些弱勢家庭除了有職災弱勢戶，也包含我們服務過的房屋修繕弱勢戶，修繕完成後我們仍持續進行關懷，支持他們一起走下去，這次的寒冬送暖第一波圓滿達成，給職災及弱勢家庭溫暖的愛。

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