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水池雙屍！當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

柯姓農婦（右）意外撞見柯世銘等3名凶手殺人後棄屍，慘遭滅口。（示意畫面）

▲柯姓農婦（右）意外撞見柯世銘等3名凶手殺人後棄屍，慘遭滅口。

圖文／鏡週刊

14年前，台南一名農婦無端失蹤， 3天後家屬在一處水池發現她的屍體，恐怖的是，池中還有另一具男屍。警方獲報深入追查，最後在農婦出殯日逮捕3名凶手。原來，男性死者因買賣糾紛遭主謀及2名共犯殺害，農婦意外撞見棄屍過程慘遭滅口，無辜冤死。

2007年9月13日中午，台南南化一名60歲的柯姓婦人和丈夫在芒果園工作，突然一輛休旅車駛進果園，柯婦以為是鄉公所勘災人員前來查看後方山坡地坍方，於是騎著機車前往入口了解狀況，沒想到人一去不回。

柯夫等不到妻子，心想她可能有事先返家，然而仍不見妻子蹤影，決定重回芒果園查看，結果在小路看到妻子的機車倒在地上，鑰匙還插著，斗笠、銅板掉落一地，機車手把在水泥地上刮出長長的刮痕。

▼柯婦一生務農，生活純樸卻不幸遇害，家屬悲痛萬分。

【一池兩屍案中案】當丈夫面離奇失蹤　農婦看到「不該看的」慘遭滅口

▼45歲陳姓園藝商人因桃花心木買賣糾紛遭勒斃。

【一池兩屍案中案】當丈夫面離奇失蹤　農婦看到「不該看的」慘遭滅口

柯夫發動上百名鄉親協助尋人，2天均無所獲，柯家人求神問卜，神明指點往東北方向找，且「人在水池內」。果然，柯婦的屍體隔天就在離果園2公里的水池被人發現，恐怖的是，池中還有一具身分不明的男屍。

警方研判，那即是第一現場，歹徒應該就是當天開車進果園的人。雖然警方努力調查，希望釐清案情、確認男性死者的身分，卻沒有進展，最後決定抽乾水池，期望找到死者的手機或證件，卻一無所獲。

▼為了緝凶，警方抽乾水池，希望找到蛛絲馬跡。

為了緝凶，警方抽乾水池，希望找到蛛絲馬跡。（東森新聞提供）

案發1週後，警方終於根據男性死者的DNA，查出他是從事園藝造景生意的姓男子，他在同年9月13日告訴家人，要跟朋友到台南玉井山區看「樹種」後，從此人間蒸發。警方後來在陳男女友住處找到他和男子柯世銘簽的買賣契約，又查出柯女友的休旅車，與開到南化芒果園的車款一致，因此鎖定柯男等人涉案。

最後，警方在台南市一家PUB逮捕柯世銘等三男，雖然柯否認犯案，但共犯陳俊傑、江武哲坦承協助柯殺人棄屍，柯只能俯首認罪。柯看中江母種植的3、4公頃桃花心木，準備以600萬元買下，再轉售2000萬給陳姓商人。然而，案發當天陳姓商人前往種植地點鑑價，卻認為不值600萬元。柯無法接受，2人發生口角，柯一氣之下勒死。這時，柯婦騎機車到達現場，柯也出手將她勒斃，再把2名死者載到偏僻的水池棄屍。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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