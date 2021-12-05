台南保育團體成功搶救2黑琵　黃偉哲7日親自野放

▲在台南七股被發現肉毒桿菌中毒的N13、N14等2隻黑面琵鷺，經搶救後已康復，將於12月7日由台南市長黃偉哲親自野放。（圖／台南市野鳥學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

台灣黑面琵鷺保育學會2021年11月13、14日，連續兩日於台南七股頂山鹽灘發現癱倒的黑面琵鷺，保育人員於第一時間救援，隨後送至台南市野鳥學會義診醫院慈愛動物醫院金華院進行救治，診斷查出係肉毒桿菌中毒，經全力搶救終於康復，12月7日將由黃偉哲市長親自野放。

台灣黑面琵鷺保育學會指出，經醫生判斷2隻黑琵為肉毒桿菌中毒，立即施打肉毒桿菌毒素血清，同一時間台南市動物防疫保護處進行採檢。經過2-3日的住院觀察，癱軟的情況已逐漸好轉，恢復精神及站立能力。經評估，於11月16日轉往集集特有生物研究保育中心野生動物急救站，提供大空間進行恢復訓練，經過訓練，兩隻黑面琵鷺活動力恢復狀況良好，檢驗結果為肉毒桿菌陽性（已解毒病癒）、禽流感病毒陰性，經急救站獸醫師判斷可野放。

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野放前兩隻黑面琵鷺由台南市野鳥學會及屏東科技大學團隊分別繫上編號為N13、N14的國際標準腳環與衛星發報器，將於12月7日上午8時由台南市長黃偉哲進行野放。

台南市野鳥學會表示，肉毒桿菌是一種普遍存在環境中的厭氧細菌，在環境急遽變化時有機會大量滋生。肉毒桿菌會分泌一種神經毒素蛋白，鳥類誤食常會出現軟頸、四肢癱軟、昏睡等症狀，中毒嚴重還會心臟及呼吸衰竭而死。

國際黑面琵鷺繫放腳標包含3個部分，右腳脛骨繫號碼環、左腳脛骨繫由紅黃藍綠白五色中2-3個顏色排列的組合色環、右腳胕趾骨繫金屬環。各國號碼環都有各自不同的代表色，韓國為紅色、日本為黃色、香港為綠色，而台灣的代表色為白字藍底。台灣第一隻採用國際腳環標放的黑面琵鷺為T01（T為Taiwan字首），於1998年野放；2021年1月第100隻使用T字首國際標準環的黑面琵鷺已野放，目前字首已改為N，最新編號為N14。