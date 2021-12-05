不用預約也可打疫苗拿禮物　台南市6、7日7處開設莫德納疫苗接種站

▲台南市6、7日7處開設莫德納疫苗接種站，不用預約也可打疫苗拿禮物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6、7日分時段於5區全聯福利中心門市、台南火車站、台南文化中心開設莫德納疫苗接種站，無須預約即可接種，完成接種者於接種現場可領取禮品。

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開設莫德納疫苗接種站的全聯門市分別為12月6日下午1時30分至3時30分於新營金華門市、6日下午1時30分至4時30分於台南關廟門市、6日下午2時至4時麻豆中正門市、12月7日上午9時至中午12時仁德中清門市、7日下午3時至5時於佳里安西門市；6日、7日兩日下午1時至5時於台南火車站、台南文化中心也會設站提供莫德納疫苗接種服務，提醒有意前往接種的市民攜帶健保卡，先前已接種過第1劑疫苗、或此次接種追加劑者，也請攜帶COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）。

18歲以上外籍人士持「居留證」、「移民署核發之統一證號（居留證號）併同入出境許可證或護照」、「健保卡」即可接種；年滿18歲以上民眾可接種莫德納疫苗第1劑、已接種莫德納疫苗第1劑後28天可接種第2劑，已接種第1劑AZ疫苗滿8週，第2劑也可接種莫德納疫苗；已完成接種2劑COVID-19疫苗後滿5個月者，第3劑亦可接種莫德納疫苗。