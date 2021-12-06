台南消防科技救災大躍進　遠端資訊系統強化救災效能

▲台南市消防局建置「救災現場遠端資訊系統」，市長黃偉哲親臨主持災害應變決策室揭牌與遠端資訊系統啟用儀式，現場體驗該系統操控與監看效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局結合現今網路通訊科技，6日上午在消防局發表建置「救災現場遠端資訊系統」成果，該成果花費400萬元安裝在30部台南市主力消防隊的消防車上，市長黃偉哲親臨主持災害應變決策室揭牌與啟用儀式，並現場體驗該系統操控與監看。

有鑑遠端監控技術發展迄今已趨近成熟，考量將遠端監控鏡頭搭配舉昇裝置安裝於消防車上，再輔以電腦、手機APP及無線傳輸等相關技術，當災害發生時，將有助於即時影像觀看，故台南市消防局在30輛主力消防車上安裝可舉升遠端監控鏡頭，並建置災害應變決策室，可與消防局指揮中心同步藉由遠端操控，即時回傳了解現場畫面及影像，由於消防車駕駛人員下車後，只需按下開關，僅需幾秒的時間即可將遠端鏡頭昇起，既不會造成消防人員額外沉重的負擔，也可以讓指揮中心迅速掌握災情，並適時提供建議，甚至必要時可加派人力與車輛，以提升救災效率。

消防局指出，以往在消防車上建置遠端監控設備，這樣的技術與需求部分縣市消防機關均有做過，但能將鏡頭結合昇降裝置，以離地面至少3.7公尺高空觀看外，並藉由遠端操控鏡頭可做環場360度、上90度、下85度俯仰監看等畫面回傳，且鏡頭具有IP66、最高33倍光學變焦、夜間紅外線攝錄等功能，這些功能僅在現今的技術才能做到，實乃全國之創舉。

市長黃偉哲表示，市府團隊在消防的支持上不遺餘力，每年編列均超過1500萬以上採購消防裝備，如每人都有第二套消防衣、一套完整的空氣呼吸器等，今天可以看到消防局全國首創建置救災現場遠端監控資訊系統，這些目的都是為了讓消防人員可以更安全去執行救災任務，因為消防人員有這些好的裝備可以安心救災，可促使他們更放心為市民朋友服務，進而提升對市民朋友的服務品質，讓市民朋友生命財產更安全、更有保障。

消防局局長李明峯表示，面對詭譎多變的火場環境，如可運用現今科技讓消防人員傷亡降到最低，本局均樂於嘗試並將經驗分享給各縣市消防機關參考，未來我們仍秉持維護救災人員安全為優先持續努力，以打造一個救災與安全並重的工作環境為使命，持續努力與精進。