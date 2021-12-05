家長師生都頭疼！2022考招制度變革大　萬美玲召開新課綱座談

▲2022考招制度變革大，萬美玲召開新課綱座談。（圖／萬美玲辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019新課綱上路以來爭議不斷，桃園市家長會長協會理事長、立法院教育文化委員會立委萬美玲，5日在中大壢中舉辦「2019新課綱與考招制度座談會」指出，教改20多年以來，學生負擔卻越來越重，新課綱上路以來，因為相關配套並未完備，更讓老師、學生、家長對教育部的信任蕩然無存。

萬美玲說，2019新課綱上路以來，因為相關配套並未完備，學習歷程檔案如何準備已經夠讓老師、學生及家長頭疼，上傳系統當機、容量不足，以及今(2020)年9月發生的學習歷程檔案遺失，更讓老師、學生、家長對教育部的信任蕩然無存。而明(2022)年2019新課綱首屆考生即將參加學測，考招新制又有重大變革，許多學科在分科測驗將不再考，直接採計學測成績，形同剝奪孩子第二次應試的機會，讓人擔心將一試定終身。

萬美玲說，這些問題教育部必須向老師、學生與家長們要完整說明，讓他們清楚瞭解2019新課綱的考招制度。會中除就學習歷程檔案、大學端入學與選才與2022年試務進行簡報說明外，並讓老師、學生與家長進行現場問答。師大附中洪逸文老師提醒，在學習歷程準備上要注意：三重二不原則，也就是重視校內學習活動、重視基本素養核心能力、重視資料真實自主性，以及不以量取勝、不須全面準備。

台大副教務長詹魁元則鼓勵大家以台大為目標，並表示過去以繁星計畫進入台大的學生，也都有相當突出的表現。他也建議家長在孩子準備資料時，可以共同參與，也許是幫忙檢查錯字，也都是在孩子人生重要階段的一種參與。

大考中心周兆民主任則介紹2022年新考試制度，包含出題方式與新的答案券設計以及答題注意事項，也叮嚀學生一定要重視閱理解不同的文本，練習表達能力，學習力求融會貫通、統整運用。高教司朱俊彰司長在回答提問時，表示2022年分科測驗雖然不考國英數理，但因為分科測驗與學測性質不同，大家不用擔心一試定終身，對於大家關心的未來英文考試是否改為採用英檢成績，目前也還在研擬規劃。

包括：教育部國教署彭富源署長、高教司朱俊彰司長、大考中心周兆民主任、招聯會王文俊執行秘書、台大詹魁元副教務長、師大附中洪逸文老師、立法委員魯明哲、呂玉玲也共同出席座談會。