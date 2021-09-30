快訊／「女戰神」陳玉珍再出招！　搬行軍床守立院議場大門

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌明（1日）將再赴立法院接受總質詢，外界高度關注國民黨團是否第四度杯葛蘇揆上台。國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午1點就搬來行軍床端坐在議場大門，準備徹夜守候，還準備了安全帽、手套、延長線、躺椅等戰備物資，盼能在明天議事攻防搶佔先機。

▲陳玉珍（右）、萬美玲（左）搬來行軍床在議場門口守候。（圖／記者呂晏慈攝）

因不滿行政院「3+11」專案報告否認該政策與本土疫情爆發關聯，國民黨團自立法院本會期開議至今，已經三度杯葛蘇貞昌上台，本周二祭出潑水、扔麥克風、舉手舉牌等手段，與民進黨立委爆發「肉搏」肢體衝突。

陳玉珍受訪說，她搬行軍床來不是用來睡覺而是用來坐的，國民黨團預計從今天下午1點開始，分兩個小時為一班輪班；她批評，今天立院針對28日院會狀況提出報告，內容竟隻字未提為什麼當天6點50分，立法院秘書長林志嘉就等在議場後門「迎接」民進黨團，因此，明天院會將持續杯葛「兵來將擋、水來土掩」，並呼籲時代力量黨團、台灣民眾黨團「是在野黨就挺直腰桿監督政府」。

時代力量黨團總召邱顯智受訪則說，「鬧劇一場、不可思議」，國會議員質詢行政院長是憲法賦予的權利，國民黨自己不願意質詢，還不願意讓其他黨派的國會議員上台，有這麼鴨霸的政黨嗎？另對陳玉珍批評時力淪為「小綠」，邱不滿地說，中國國家主席習近平日前說要共謀統一，中國國民黨主席朱立倫就說要反台獨，那他是不是也可以說國民黨跟中共利益交換？

不過，陳玉珍聽到邱顯智批評，立刻「亂入」聯訪地點嗆聲說，邱顯智說謊；邱顯智反唇相譏說，國民黨抹黑，把國會當馬戲團。

台灣民眾黨立委蔡壁如受訪則表示，她原本排定要在「3+11」專案報告和施政報告時質詢，卻兩度受阻，質詢是立委的職責，「我想做負責任的立法委員」，要透過質詢好好問蘇貞昌「3+11」、疫苗、氣候變遷議題的真相，「你（國民黨團）這樣混亂是沒有辦法理出真相的」。

聯訪結束後，蔡壁如經過陳玉珍「靜坐」現場時，跟陳玉珍說「加油」，陳玉珍回應：「不要被詐騙集團騙了！」蔡壁如僅回：「當然。」

此外，民進黨團幹事長劉世芳經過陳玉珍身邊時也勸她說，立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商，趕快來協商；陳玉珍反嗆說，「我們不跟詐騙集團協商」。

▲陳玉珍備齊安全帽、手套等「戰備物資」。（圖／記者呂晏慈攝）