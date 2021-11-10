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經國高中遭解編成住宅　萬美玲連署呼籲：為桃園留一所高中！　　

▲▼ 萬美玲公關稿 。（圖／）

▲立委萬美玲反對經國高中預定地解編，呼籲為桃園留一所高中，也為孩子留一個未來。（圖／翻攝自萬美玲臉書）

地方中心／綜合報導

桃園市府去年將桃園區經國路旁的高中職預定地解編為住宅用地，立委萬美玲直指，雖然這幾年大家都在說少子化，但桃園市人口卻是不斷增加，已達到227萬人，而桃園的公立高中只有16校、公立高職更只有3校，孩子的升學競爭壓力之大可想而知，她感謝大家共同支持「為孩子留下經國高中（職）預定地」的連署活動，為桃園留一所高中，為孩子留一個未來！

立委萬美玲在臉書貼文寫下，「在桃園區經國路與莊敬路口有一塊面積2.82公頃的學校用地，是我們期待著的經國高中（職）預定地，我們一直殷切盼望著桃園升格直轄市之後，能夠盡速設校，我更希望自己進入立法院之後能夠盡最大的努力來協助完成。沒想到前陣子我在關心這個案子的時候，竟然發現這塊學校預定地已經在去年被桃園市政府解編，變更為住宅用地，並且已經送到內政部營建署審查。」

她也提到，「學校用地解編改為住宅區，或許可帶來龐大商業利益，但市區高中預定地就只有這一處，變更後就再也沒有了！所以我在內政部要求營建署長不能草率通過這個案子，要聽聽桃園市民的心聲，更希望桃園市政府能夠撤回此案，為孩子留下經國高中（職）預定地。」

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桃園經國高中萬美玲住宅用地連署

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