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社會 社會焦點 保障人權

「國際終止婦女受暴日」　立委萬美玲率女性民代向暴力說不

▲國民黨籍立委萬美玲25日邀集多位女性市議員、18位女性里長關懷婦女受暴事件，呼籲國人落實兩性平權，用愛、關心與勇氣向暴力說不。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍立委萬美玲25日邀集多位女性市議員、18位女性里長關懷婦女受暴事件，呼籲國人落實兩性平權，用愛、關心與勇氣向暴力說不。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍立委萬美玲25日邀集黃婉如等女性桃園市議員、18位女性里長，針對婦女受暴事件頻傳，萬美玲表示，擔任民代以來，經常接到婦女家暴、性騷、跟騷等案件，多半婦女選擇隱忍，結果卻讓自己陷入身體與心靈巨大陰影中，籲請國人共同落實兩性平權，拒絕任何形式暴力，用愛關心和勇氣向暴力說不。

25日是「國際終止婦女受暴日」，立委萬美玲邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿與桃園市18名女性里長，共同召開「同心守護˙拒絕暴力」記者會，希望以民意代表協助處理的家暴、及各式霸凌甚至性侵的女性受暴案件，喚起國人對婦女受暴事件的重視。

萬美玲指出，擔任民代以來，經常接獲婦女遭受家暴、性騷或跟騷等案件，受害婦女多半選擇隱忍，或一再相信加害者總有一天會改變，於是讓自己深陷身體與心靈巨大傷害中。第一線服務的女性里長們，也常遇到相關類似服務案件，身為女性的民代面對類似案件，更是感同身受，除協助受害者勇敢尋求警察司法保護外，更會陪伴在衞生醫療資源上給予幫助，並希望類似憾事不要再發生。

▲國民黨籍立委萬美玲與桃園女性民代召開記者會，呼籲國人落實兩性平權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍立委萬美玲與桃園女性民代召開記者會，呼籲國人落實兩性平權。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅與張桂綿也指稱，在地方服務多年，同為女性更能感同身受，對於兩性平權保障女性不受任何形式的暴力傷害，多年來都不遺餘力推動；桃園區婦女會理事長陳美卿里長也說明，家暴案件發生不斷上演，婦女朋友們一定要拿出勇氣拒絕暴力。陳月花里長也認為，曾經服務過女孩被母親同居人或是網友性騷擾與性侵個案，呼籲年輕女孩要懂得保護自己。

萬美玲提及，日前桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌出現掀裙、偷窺等圖示引發批評，網路上更是被網友炸鍋，這樣圖案並非不幽默，文化內涵怎能建立在偷窺與掀裙？這是對女性的不尊重。鄭文燦市長雖然宣布要將不當圖案撤換，但已造成市民普遍的觀感不佳，但還是肯定鄭市長的及時改正，希望市府各局處未來能夠更注意在各方面對女性的尊重。

萬美玲強調，上週立法院終於通過推動已久的「跟蹤騷擾防治法」，為保護女性安全終止受暴再往前一步，面對婦女受暴這個嚴肅議題，呼籲政府與各部會應加強防範，所有國人更要一起共同努力，投入更多的愛、關心與勇氣，一起向暴力說不。

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