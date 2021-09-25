　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲學習歷程檔案若沒備份，萬美玲表示，學生將崩潰重寫外，公平性也是一大問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

國教署委託國立暨南國際大學將高中端的學習歷程檔案上傳集中，卻發生81校、超過2.5萬筆資料遺失，教育部今（25日）下午發聲明道歉。不過，立法委員萬美玲向《東森新媒體ETtoday》表示，其實這件事教育部2天前就知道了，卻一直甩鍋給學校，怒批扯爆的扯。

教育部說明，目前遺失檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平台的學生；目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7,854人、資料2萬5,210件（包括課程學習成果9,793件、多元表現1萬5,417件）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中華民國與捷克國會友好聯誼會成立大會 立委萬美玲 外交部次長曾厚仁 捷克經濟文化辦事處駐台代表Patrick Rumlar。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬美玲怒轟教育部甩鍋。（圖／記者屠惠剛攝）

萬美玲指出三點狠批教育部，第一，以桃園為例，就有學校原本不在教育部匡列的名單，學校當然不會收到通知，是老師回過頭去找，才知道國教署竟漏掉了，直言這件事恐怕會如「滾雪球愈滾愈大」。

萬美玲接著表示，第二、國教署甩鍋給學校跟老師，稱有備份就好，但做事不該這種態度，尤其資料上傳就會被鎖住不能更改，現在學生沒備份要重寫會崩潰外，就算一切重來，學生能微調做改變，整場遊戲的公平性將會令人質疑。

最後萬美玲強調，重新上傳不是想傳就傳，老師還要先解除原本認證，學生給了之後還要逐一寫評語等一連串的作業，現在因教育部疏失，讓基層非常憤怒，此爭議是扯爆的扯。萬美玲更透露，2天前教育部就知道這件事，竟只親描淡寫的發文給學校表示，「系統好像有問題，這2天先不要上傳」，轟一切都很不負責任。

▲▼教育部道歉了！高中學習歷程檔案遺失「波及2.5萬筆資料」 。（圖／教育部提供）

▲教育部盤點受影響的學校 。（圖／教育部提供） ※點圖放大

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
朱立倫接掌國民黨　江啟臣團隊9月底前完成退場
快訊／朱立倫突破8萬票篤定當選！直逼過半門檻
快訊／朱立倫篤定當選　林為洲說話了
快訊／江啟臣宣布即刻總辭　電賀朱立倫勝選
快訊／全聯開出1張千萬發票！最新中獎發票名單出爐
快訊／朱立倫當選國民黨主席　7點赴黨中央發表談話
快訊／朱立倫衝破7萬票　斷開張亞中！
快訊／江啟臣確定連任失敗　18：20赴國民黨中央發表談話
他在UBike撿到iPhone12　警一招免解鎖找回失主

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化受災校急叩學生「追查學習檔」助補救　中市漏夜清查損害

快瘋了！竹市5校逾300學習檔被消失　新竹高工緊急動員：測災ing

高雄券3天破63萬人綁定！天天抽iPhone13　10月8日起先開先賺

彭文正早起底！深綠教授「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

朱立倫大幅領先！張亞中支持者崩潰嗆「集體退黨」：恭喜滅黨成功

國民黨主席爭霸！鄉民見「開票1景象」搖頭嘆：史上最沒存在感

學習歷程檔消失！桃園14高中職中招　各校瘋狂通知學生：快看檔案

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

PTT女神「小馮」披白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

張亞中「一路緊咬朱立倫」　鄉民狂喊刺激：他會慘勝

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

彰化受災校急叩學生「追查學習檔」助補救　中市漏夜清查損害

快瘋了！竹市5校逾300學習檔被消失　新竹高工緊急動員：測災ing

高雄券3天破63萬人綁定！天天抽iPhone13　10月8日起先開先賺

彭文正早起底！深綠教授「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

朱立倫大幅領先！張亞中支持者崩潰嗆「集體退黨」：恭喜滅黨成功

國民黨主席爭霸！鄉民見「開票1景象」搖頭嘆：史上最沒存在感

學習歷程檔消失！桃園14高中職中招　各校瘋狂通知學生：快看檔案

2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

PTT女神「小馮」披白袍　長髮公主頭飄仙氣！鄉民瘋了：我要掛號

張亞中「一路緊咬朱立倫」　鄉民狂喊刺激：他會慘勝

彰化受災校急叩學生「追查學習檔」助補救　中市漏夜清查損害

朱祥麟敲陳冠宇長打　味全2比0領先樂天

全文／朱立倫接掌國民黨　江啟臣團隊9月底前完成退場

快瘋了！竹市5校逾300學習檔被消失　新竹高工緊急動員：測災ing

《魷魚遊戲》又爆爭議！大型遊樂場釀群聚　急關設施劇迷傻眼了

不斷更新／朱立倫篤定當選　突破8萬票！直逼過半門檻

台北電影獎卡司超狂！柯震東、林哲熹「多組銀幕CP」確定出席

林為洲恭喜朱立倫當選　臉書賀：國民黨加油、整合團結

快訊／江啟臣宣布即刻總辭成立交接小組　電賀朱立倫勝選

中職二軍／施子謙告假後首戰1局失1分　吳國豪3分砲獅不敵富邦

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

降一級「外出可免戴口罩」？陳時中秒回：不會

118校「學習歷程檔案消失」名單曝！

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

第十輪疫苗也打BNT、高端第二劑

紙本五倍券今開放！圖解3管道預約

好市多買到瑕疵品！經理從台北殺到彰化

更多熱門

相關新聞

教團爆「學生成績、老師差勤」都委外

教團爆「學生成績、老師差勤」都委外

118所高中學習歷程檔案上傳後全遺失，目前共有81校、2.5 筆資料受影響，教育部今（25日）下午為此道歉。教團提到，不僅是該檔案委外廠商處理，連老師差勤、學生成績等系統也是委外，基層憂國家花大筆錢，卻換來個資洩漏疑慮。

工程師疑手滑遺失上萬學習檔案　王婉諭：踐踏孩子的辛苦累積

工程師疑手滑遺失上萬學習檔案　王婉諭：踐踏孩子的辛苦累積

教育部為「118校學習歷程檔案遺失」道歉了

教育部為「118校學習歷程檔案遺失」道歉了

118校學習歷程檔案消失是暨大出包

118校學習歷程檔案消失是暨大出包

新北4校「學習歷程檔案」沒備份！

新北4校「學習歷程檔案」沒備份！

關鍵字：

學習歷程檔案高中萬美玲教育部國教署教團老師家長學生

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

朱立倫篤定當選　突破8萬票！直逼過半門檻

印度神童預言　這一次講中股災

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

7-11最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面