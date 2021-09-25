2天前就知學習檔案有麻煩！　藍委轟教育部甩鍋：恐滾雪球般擴大

▲學習歷程檔案若沒備份，萬美玲表示，學生將崩潰重寫外，公平性也是一大問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

國教署委託國立暨南國際大學將高中端的學習歷程檔案上傳集中，卻發生81校、超過2.5萬筆資料遺失，教育部今（25日）下午發聲明道歉。不過，立法委員萬美玲向《東森新媒體ETtoday》表示，其實這件事教育部2天前就知道了，卻一直甩鍋給學校，怒批扯爆的扯。

教育部說明，目前遺失檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平台的學生；目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7,854人、資料2萬5,210件（包括課程學習成果9,793件、多元表現1萬5,417件）。

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▲萬美玲怒轟教育部甩鍋。（圖／記者屠惠剛攝）

萬美玲指出三點狠批教育部，第一，以桃園為例，就有學校原本不在教育部匡列的名單，學校當然不會收到通知，是老師回過頭去找，才知道國教署竟漏掉了，直言這件事恐怕會如「滾雪球愈滾愈大」。

萬美玲接著表示，第二、國教署甩鍋給學校跟老師，稱有備份就好，但做事不該這種態度，尤其資料上傳就會被鎖住不能更改，現在學生沒備份要重寫會崩潰外，就算一切重來，學生能微調做改變，整場遊戲的公平性將會令人質疑。

最後萬美玲強調，重新上傳不是想傳就傳，老師還要先解除原本認證，學生給了之後還要逐一寫評語等一連串的作業，現在因教育部疏失，讓基層非常憤怒，此爭議是扯爆的扯。萬美玲更透露，2天前教育部就知道這件事，竟只親描淡寫的發文給學校表示，「系統好像有問題，這2天先不要上傳」，轟一切都很不負責任。

▲教育部盤點受影響的學校 。（圖／教育部提供） ※點圖放大