教育部清查2萬5210件學習歷程檔案　潘文忠：回傳率已達93%

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國7854名學生檔案遺失，教育部長潘文忠12日表示，經過教育部的清查，總共有81校、7854位學生受害，共有2萬5210件檔案遺失，但是到昨天為止，已經處理的檔案數有23404件，完成率為93%。

行政院長蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委萬美玲質詢時表示，教育部在9月25日遺失學習歷程檔案，給全國師生一個很大的震撼教育，遺失的是所有孩子跟老師的心血，詢問總計有多少學校及學生受害。

潘文忠回應，經過教育部的清查，總共有81校、7854位學生受害，共有2萬5210件檔案遺失，但是到昨天為止，已經處理的檔案數有2萬3404件，完成率為93%，還有大約1800件檔案要請學校協助，特別是這段時間剛好有學校在段考、打疫苗。

潘文忠強調，「我們給人家遺失，本來就是對不起、很抱歉」，所以這段時間還是用比較委婉的方式，讓學生在可以的狀況下回傳，自己在第一時間也是表達這個態度。

萬美玲提及，教育部的補救方法是編列經費，請老師從旁協助學生，但是經費還是全國人民的納稅錢，且雖然老師從旁協助，可是還是要孩子自己來做，直言這根本不叫補教措施，詢問是否有相關的究責措施。

潘文忠說明，因為暨南大學是國立大學，所以都是以行政協助的方式，這幾年也權利協助教育部，教育部已經查出失誤的工程師，工程師當初是因為要做機房向上集中管理，「真的是一個失誤」，但目前先協助學生將相關資料回傳。

蘇貞昌則表示，相關作法發生失誤令人遺憾，政府也應該咎責，行政院在相關會議都在在要求，希望相關部會都要做到百分百、零失誤，但有些時候確實是委託團隊、廠商發生失誤，非常不該，政府還是以失誤所產生的損害，減到最低為第一優先。

蘇貞昌也強調，相關的事情不容再犯，相關責任都會咎責及負擔，在整件事情結束之後，將會由教育部、暨南大學對相關廠商咎責。