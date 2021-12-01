「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

▲趙少康要政大開除高嘉瑜的恐怖情人林秉樞學籍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友家暴，高嘉瑜今（1日）10時30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會說明，對此，中廣董事長趙少康表示，高嘉瑜當下身心都受創，還依約上節目，真是讓人心疼，而高的男友林秉樞劣跡斑斑，「枉費他唸到政大博士班，品行卻這麼低劣，政大應火速開除林秉樞的學籍！」

趙少康透露，高嘉瑜是政論節目常客，上週上節目時忽然戴起口罩，那時候大家就覺得很奇怪，對於戴口罩的原因，高嘉瑜當下支支吾吾、含糊其詞，「現在想來，當時他身心都受創，還依約上節目，真是非常仁至義盡，更讓人心疼。」

趙少康批評，打人的林秉樞黑歷史斑斑可考，不但對前女友施暴被判拘役40天，竟然還打自己的母親，要母親下跪，逼得母親得聲請保護令確保人身安全，如此大不孝，「枉費他唸到政大博士班，品行卻這麼低劣，這樣的品格不要說是做學問了，連做人的資格都沒有。」

趙少康表示，一個人如果學問很好，但品行不佳，對社會的危害可能更大，我呼籲政大火速開除林秉樞的學籍，否則影響校譽，社會觀感也不佳，政大一天不處理，我就會不停的呼籲校友們，向校方提出建議。

趙少康指出，面對這樣的不幸，竟然還有不少1450、綠營側翼，因為不滿高嘉瑜平常的政治光譜和高聲量，對她的遭遇暗自竊喜，甚至拿藍營鼓勵高嘉瑜的留言來暗酸高嘉瑜，對她造成二度傷害，「這些長期躲在鍵盤後的酸民，已經完全喪失人性和良知。」

對於國民黨中央委員黃覲偉在相關報導下方留言「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目」、「被打活該」等，趙少康表示，遏止暴力行為是普世價值，應該跨越黨派跟性別，藍營支持者不要用政治眼光看待這起事件，國民黨有人失言已經被火速送考紀會處理，「要請蔡英文及民進黨也要管好你們的側翼，不要趁隙做政治鬥爭。」

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

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