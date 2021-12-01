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「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

▲▼高嘉瑜現身控訴男友施暴，脖子上仍有明顯瘀痕 。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲高嘉瑜認為遇到家暴很丟臉 。（圖／翻攝ETtoday直播）

網搜小組／劉維榛報導

立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴，記者會上，她苦訴「那天從晚上10點揍到天亮，嘴巴都是血...我覺得快死了」，讓各界高喊家暴零容忍。對此，卡神楊蕙如驚呼，這陣子塗鴉牆會跳出林男的動態，讓她驚訝認為林男手法宛如複製電影《神鬼交鋒》。

高嘉瑜委屈落淚表示，與林男在一起一個多月就發現對方很容易暴怒失控，還被逼下跪，如果不照做，會用各式各樣的威脅恐嚇，逼你照他意思做。至於林男這次失控的原因，只是因為不滿前男友私訊，要高嘉瑜幫買小孩的東西。

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高嘉瑜也透露，林男在政治界、學界、企業界認識很多人，直到去年她選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有很多人可以提供意見，兩人才開始聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始交往。

但高嘉瑜身為女友身分，卻摸不著林男的隱私，連家裡住哪都不知道，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。據了解，林秉樞初步坦承打人、及拍攝不雅照，但否認限制女方自由，關於查扣的證物中，有10多張不雅照片，一共4名女子受害，其中一人就是高嘉瑜。

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞認了有打人。（圖／記者游宗樺攝）

高嘉瑜身為公眾人物，但自己遇到家暴卻不敢出聲，讓卡神楊蕙如心疼又難受表示，「感覺她也是個感情上的傻妹，希望在這件事情中她可以順利走出來...那個姓林的真的很渣，無論如何都希望不要再有女生受害。」

另外，楊蕙如也吐槽林秉樞，「昨天問了一圈，才發現一堆朋友都不知道怎麼認識他的，然後都以為他跟身邊的那些公眾人物很熟。」楊蕙如一臉疑惑直呼，這陣子林男會出現塗鴉牆上，「我一直想不起來什麼時候接受他的交友要求，我自己應該是跟他完全沒有實體或是訊息的互動，但昨天看到新聞就感到驚嚇，真的蠻詭異的。」

文張貼出後，底下網友搖頭回應，「這就是這種人厲害的地方啊！」「打女人就是不對，零容忍」、「沒事不要亂按同意啦，我都很挑的」。楊蕙如則回應「他感覺蠻神鬼交鋒的...男生打女生根本畜生」。

▼高嘉瑜臉整個腫起來。（圖／高嘉瑜提供）

▲▼高嘉瑜遭毆傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

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