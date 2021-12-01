「2時機」求助飯店　高嘉瑜秒淚崩：服務生都沒覺得奇怪

▲高嘉瑜說明遭林男施暴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜今（1）日出面控訴遭男友林秉樞施暴的過程。媒體問及過程中是否有向飯店求助，高嘉瑜說，第一次林男跟飯店要冰敷袋，還有買藥，但是服務生並沒有起疑，之後，林男在走廊丟他的包包，服務生路過要幫忙也被大聲喝斥。提到這段過程，高嘉瑜淚崩，一度說不出話來，沉痛的表示手機都在對方身上，沒辦法離開那裏。

回憶起林男施暴過程，高嘉瑜說「我不想再去想了」，我人生第一次遇到施暴，有點匪夷所思，他看到我跟前男友傳訊息，就抓我頭髮、拖行、爆打我，當時臉上都是血，從晚上10點多到天亮，他用我手機發文傳資料，「恐嚇威脅我，這過程我不知道該怎麼辦。」

而遭林男施暴一晚，過程中是否向飯店求助？高嘉瑜瞬間哽咽，「當下我臉腫到不知自己是誰，還被勒脖子 ，我覺得我快死了」，接著她哽咽、啜泣數十秒後才緩緩說出，被施暴之後，林男有請飯店拿冰敷袋、買藥等等等，但飯店的人，都沒覺得有奇怪的地方，「手機又在他手上，我沒辦法離開那裏。」

媒體問到，有房客表示林男塞錢給服務生要求不能向媒體爆料，高嘉瑜說，在被打之前，林男還把她包包丟到走廊，到處亂撒，她就蹲在飯店走廊撿東西，服務生要過來幫忙，還被林男大聲喝斥。

其他人也看了這些新聞...

►快訊／高嘉瑜崩潰痛哭：若我不勇敢面對 其他受害者怎麼敢站出來

►高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行 「我覺得快死了」

►快訊／受害者不只一人 高嘉瑜曝：林秉樞前女友都被恐嚇脅迫順從

其他相關新聞...

►林秉樞拿吃身心科藥、母喪當藉口 求高嘉瑜原諒「第一次打女人」

►揭林秉樞恐怖行徑 高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

►照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血 雙腿破皮見血



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。