「不知道是不是人」　高嘉瑜斷開林秉樞：不可能再聯絡

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴痛打，引發社會譁然，高嘉瑜1日下午被媒體問及，是否已與林男「斷乾淨」，直言「當然，完全不可能再有任何聯絡」，並指希望林男好好檢討反省，面對過去的錯誤，「（林秉樞）真的是非常可怕的一個人，現在不知道是不是人。」

高嘉瑜今天上午舉行記者會，淚訴林男打人暴行後，下午與朝野立委一同歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，會後民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳等人主動向高嘉瑜表示關心，多人在議場內懇談許久。

高嘉瑜會後受訪說，林男善於利用不對等的資訊，透過在臉書放很多與名人的合照，凸顯自己在政界、商界人脈都很好，大家也會聽他的一面之辭，且學術界、藝文界、政治界有很多人會去他臉書上留言，讓人誤以為，他們關係真的很好；她不是透過誰來牽線認識林男，而是林男主動在臉書留言，說「我認識誰誰誰，我知道黨內現在提名的狀況，然後怎樣怎樣」，好像知道很多自己不知道的資訊。

媒體追問，高嘉瑜是否已與林男「斷乾淨」？高嘉瑜說，當然，完全不可能再有任何聯絡，也希望林男能夠誠實的面對自己，包括自己的錯誤、過去等，應該好好檢討反省，因為他真的傷害太多女生、受害者，剛剛也聽其他立委同事說，他們那邊也接到好幾個被林男傷害過的女生的資訊，「真的是非常可怕的一個人，現在不知道是不是人。」

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