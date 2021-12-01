幫高嘉瑜買藥「卻不救人」！網湧飯店臉書、Google評論洗版：幫兇

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，揭露遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，淚訴「覺得我快死了」，過程中有請飯店人員拿冰敷袋、買藥，但卻沒人發現異狀，對此，許多網友湧入馥都飯店粉專以及Google評論狂罵，「沒任何安全感的飯店」、「你們飯店的疏忽與不作為，差點出人命，這樣的冷漠真的不行」。

高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，，期間男友看見高嘉瑜手機內訊息，發現高竟仍與前男友密集互傳訊息，頓時醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。

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高嘉瑜今在記者會上哽咽表示，有請飯店拿冰敷袋、買藥，但飯店的人都沒有覺得有什麼奇怪的地方，「我的手機又在他身上，我幾乎沒有辦法離開那裡」，而林男打她之前，就把她包包裡所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來，但他就大聲喝斥，請服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開，之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做」。

▲▼網友洗版罵翻。（圖／翻攝自馥都飯店粉專／馥都飯店goole評論）

消息曝光後，許多網友湧入「馥都飯店GRAND FORWARD HOTEL」粉專大罵，「客人有傷拿冰敷袋，客服人員竟然完全不知道」、「貴飯店人員提供大量的冰塊，看到有人被打到虛脫卻沒有報警處理，無疑是暴力幫兇，以後黑道就直接預訂貴飯店房間裡面打人」、「有房客被家暴，貴飯店完全沒任何關心的動作，住客在房裡被打死，也可能不得知吧」。

不僅如此，也有許多人到Google評論上開轟，留下一星負評，「任由暴力行為發生，不積極協助受害者的飯店」、「面對家暴而漠視的飯店絕對不考慮」、「房客在館內受到這麼嚴重的暴力對待，飯店無任何作為，是非常危險的飯店，列入永不入住的名單」、「放任暴力發生，漠視暴力不見，這種飯店住了也不安全」。

對此，馥都飯店稍早回應，警方已經介入調查，不方便對外說明。

▼板橋馥都飯店。（圖／記者施怡妏攝）