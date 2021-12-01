遭林秉樞控有還手　高嘉瑜駁：他180我158「一直痛打我甩我巴掌」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴痛打，引發社會譁然，林男1日向警方供稱一時衝動打人，還宣稱高也有還手。不過，高嘉瑜下午在立法院受訪表示，林男身高180公分、她才158公分，當下連一點反擊的能力都沒有，尤其面對林男情緒失控的時候，根本沒有辦法跟他理性溝通，「不會去跟一個怪獸或野獸對打，對我不會有好處的」。林男力氣也非常大，所以她根本無力還擊，更何況她也很害怕，如果還擊的話，林男是否會更加粗暴，「我都是只有挨打的份」，且林男一度用腳把自己的手壓在地上，一直痛打她、甩她巴掌，「連逃都不能逃」。

▲柯建銘今天下午特別走到高嘉瑜身旁表達關心。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

高嘉瑜今天上午舉行記者會，淚訴林男打人暴行後，下午與朝野立委一同歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，會後民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳等人主動向高嘉瑜表示關心，多人在議場內懇談許久，劉更一度大聲說「怎麼會相信啦！」

隨後高嘉瑜離開議場時，被媒體問及，現傳出是台北市議員李建昌介紹林男與高嘉瑜認識，但高立刻否認說「沒有欸」，只說林男跟新系很多人都非常的熟，所以在政界認識很多人，並指向一旁的民進黨立委何志偉說，「何志偉也認識他啊」，剛剛在議場理，很多立委都說在很多場合見過林男，所以林男就用這來串說「他認識誰、他認識誰」。

高嘉瑜說，但實際上，大家對林男的認識都不深，這就是他厲害的地方，林男善於利用不對等的資訊，透過在臉書放很多與名人的合照，凸顯自己在政界、商界人脈都很好，大家也會聽他的一面之辭，且學術界、藝文界、政治界有很多人會去他臉書上留言，讓人誤以為，他們關係真的很好。

高嘉瑜表示，她不是透過誰來牽線認識林男，而是林男主動在臉書留言，說「我認識誰誰誰，我知道黨內現在提名的狀況，然後怎樣怎樣」，好像知道很多自己不知道的資訊。

高嘉瑜也說，實際上，其他人也不會特別去問林男與某某人的關係怎麼樣，很容易就因為這樣，誤以為他真的認識很多人，「確實大家都認識他，但可能對他沒有這麼深刻的了解」。

至於林男對檢警稱，高嘉瑜當時也有還手一事，高直言，她有看到這則新聞，「可是其實我根本無力還手」，一開始林男把她的包包丟在地上、散落滿地，讓她必須自己去撿，到後來對她動手，「過程中我都沒有對他出手過」。

高嘉瑜說，再次回想當下的狀況，真的非常的餘悸猶存，呼籲林男必須誠實面對自己的所作所為，深刻反省道歉，就是因為他傷害太多了人、說了太多的謊，「他的世界可能都是用謊言建築的」，也不清楚林男為什麼會變成這樣，只覺得這真的是一個讀很多書、很聰明、很會說謊，因此騙到很多人的人。

高嘉瑜坦言，認識林男的人都會覺得，林男是一個唸很多書、知道很多事情的人，但他的另外一面卻是說謊、暴力、情緒失控，若一般人不深刻交往了解，是不會看到這一面的。

媒體追問，高嘉瑜是否已與林男「斷乾淨」？高嘉瑜說，當然，完全不可能再有任何聯絡，也希望林男能夠誠實的面對自己，包括自己的錯誤、過去等，應該好好檢討反省，因為他真的傷害太多女生、受害者，剛剛也聽其他立委同事說，他們那邊也接到好幾個被林男傷害過的女生的資訊，「真的是非常可怕的一個人，現在不知道是不是人。」

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