雲林民眾通報捕蜂捉蛇即日起24H服務　擴增4種野生動物可通報

▲雲林1999捕蜂捉蛇為民服務業，自即日起24小時由委外廠商執行服務工作，並新增台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚等4種野生動物的通報移除工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府1999捕蜂捉蛇為民服務業務擴大及延長時間服務，自12月1日凌晨0時起，全天24小時由委外廠商執行服務工作，並新增「台灣獼猴」、「白鼻心」、「綠鬣蜥」、「鱷魚」等4種野生動物的通報移除工作，增時、增量升值便民服務。

雲林縣長張麗善表示，捕蜂捉蛇業務以往一過晚間10點仍由消防局處理，自今日起全面改為24小時全時段委外廠商執行，此新措施仍以民眾安全為最優先考量，故受理蜂蛇案件基於民眾對於報案方式之信任與熟悉度，仍由119單一窗口全程管控，請民眾遭遇蜂蛇案件時，撥打119通報，即會請廠商至現場初勘或處理，以消除民眾恐懼之心。

▲雲林山區有獼猴群居，不時傳出有落單獼猴現身住宅社區，雲林1999捕蜂捉蛇為民服務業務自即日起24小時由委外廠商執行服務工作，民眾如有發現均可立即通報。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長吳芳銘指出，全新捕蜂捉蛇為民服務工作，除擴增為全時段服務外，還加入台灣獼猴、白鼻心、綠鬣蜥、鱷魚等4種野生動物的通報移除工作，經農業處召集相關單位協調後，為避免壓縮消防通報能量，此4項野生動物移除的通報由1999專線受理，請民眾如遇此4項野生動物時，立刻撥打1999專線，將請委外廠商前往民眾通報現場進行移除工作。

▲受理蜂蛇案件基於民眾對於報案方式之信任與熟悉度，仍由119單一窗口全程管控，請民眾遭遇蜂蛇案件時，撥打119通報，即會請廠商至現場初勘或處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處表示，全天候捕蜂抓蛇便民服務工作，提升更優質、更快速，可在短時間內為民眾解除蜂蛇及野生動物的威脅，讓民眾免於恐懼及安心生活。再次籲請民眾切記遇到蜂蛇及野生動物勿驚慌，蜂蛇捕捉請撥打119，野生動物移除請撥打1999，將有達人迅速到場協助解除危機。

▲受理蜂蛇案件基於民眾對於報案方式之信任與熟悉度，仍由119單一窗口全程管控，請民眾遭遇蜂蛇案件時，撥打119通報，即會請廠商至現場初勘或處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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