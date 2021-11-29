雲林婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回血汗錢

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西警分局橋頭派出所日前接獲橋頭郵局李姓行員通報指出，一名婦女於橋頭郵局內臨櫃完成匯款20萬元，才走到門口突然驚醒，請兒子以電話聯繫親屬後確定是遭詐騙，短短十多分鐘內在行員協助下完成報案，警員詹金昇火速趕往現場了解，「把握黃金20分鐘」最後與行員順利將20萬追回。

▲許婦驚覺自己真的遭詐騙，火速回頭向行員及員警求助，李姓行員與警員詹金昇最後協助許女順利取回款項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



臺西警分局指出，員警趕抵現場時婦人表示，接到一通自稱姪子來電，告知因為支票快要到期須緊急籌措新臺幣20萬元，於是請她幫忙借錢救急，許婦念及親情立刻趕到郵局匯錢，匯完款走出郵局，她忽然想起侄子已許久未見面了，為何急需用錢？打電話來的真的是侄子嗎？她越想越覺得可疑，趕進返家詢問兒子。

許姓婦人兒子在確認後說，侄子沒有借錢，許婦驚覺自己真的遭詐騙，火速回頭向行員及員警求助，李姓行員與警員詹金昇最後協助許女順利取回款項，而許女向警方表示，平常以打零工維生，假如這些錢被騙了，不曉得往後生活怎辦，她非常感謝員警及行員的協助將匯款追回，順利保住20萬的血汗錢。

「把握黃金20分鐘」，從監視器記錄許婦從匯款到報警約18分鐘幸運救回匯款，台西分局長黃念生說，愈早「警醒」愈能保住血汗錢，和搶救生命的黃金時間是同樣道理，民眾要隨時提高警覺，呼籲「假親友真詐財」為常見普遍的詐騙手法，多半會要求民眾臨櫃匯款，切勿陷入「親情陷阱」，以保障個人財產安全，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

▲臺西分局分局長黃念生立即至麥寮郵局感謝許姓行員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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