斗南鎮農會改選延宕8個月今選定　前總幹事張燕容6票獲聘

▲雲林縣斗南鎮農會第19屆總幹事遴聘延宕8個月，今（30）日上午召開臨時理事會，開會前農委會派專人將候聘總幹事合格名單送達，前總幹事張燕容（右）得到6票同意獲聘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮農會第19屆總幹事遴聘延宕8個月，今（30）日上午召開臨時理事會，開會前農委會派專人將候聘總幹事合格名單送達，9名理事有6名出席、3名缺席，因理事長黃清枝缺席，由6位出席理事推舉張世民擔任會議主席，接著進行遴聘總幹事投票，前總幹事張燕容得到6票同意獲聘。

斗南鎮農會第19屆理事會在今年3月11日遴聘總幹事，投票結果2名候聘人張燕容、黃讚昭都未獲聘，依規定重新進行遴聘，過程中理事吳錦宗涉及買票，雲林地方法院今年7月判處有期徒刑5月，緩刑3年。農委會依農會法第46條於5月4日行文，解除其理事職務，並多次函文要求農會遞補。吳錦宗解職案引起「斗南鎮農會改革聯盟」異議，總幹事遴聘作業延宕至今。

斗南鎮農會今天上午召開臨時理事會，農委會在開會前派專人將候聘總幹事合格名單送達會場，名單上包括有張燕容、李和展和盧瓊枝3人，投票結果，張燕容獲6票同意當選；農會隨即進行印信交接。

張燕容表示，選舉已落幕，未來以服務農民、推動農業轉型為重，努力向農政單位爭取補助款計畫，強化契作稻米集團產區，收購價格比照西螺地區，推動老農綠色長照、農業經營專區、友善環境耕作食材通路，打造斗南友善農業經營模式，提升斗南食材的知名度，增加農民收益。

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