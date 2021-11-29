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疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）

記者李政遠／雲林報導

防疫期間民眾減少出門，無法適度的紓解壓力變得焦慮，產生許多負面情緒。西螺福興宮太平媽信徒秉持媽祖信仰，溫暖光照守護的精神，在一個夢的召喚，於疫情期間創作《光籟太陽卡》，讓民眾藉由牌卡傳遞溫暖光明，為讓每冊牌卡充滿正能量，作者蘇慧棉在好友知名主持人兼作家于美人，將新書呈奉，祈請太平媽光照加持，為有緣接觸牌卡的人帶來支持指引。

西螺福興宮太平媽祖廟日前，為媽祖信徒所創作即將上市的《光籟太陽卡》牌卡書冊，進行加持值福儀式，由名主持人、作家、製作人的藝人于美人，西螺福興宮常務董事鄭志雄陪同，牌卡作者蘇慧棉一同向太平媽祖上香祈新書上架銷售長紅。

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮為媽祖信徒所創作即將上市的《光籟太陽卡》牌卡書冊，進行加持值福儀式。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮表示，藝人于美人時常到訪向太平媽上香祈福，此次為私人行程，獲知畫家好友蘇慧棉創作一套《光籟太陽卡》，特地來為獻上祝福，看出兩人的好情誼。

《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，喚醒自己是宇宙之子的夢境，清晰記得小靈魂咚咚咚，從閣樓裡跑下樓梯，奔向金黃的麥田，敞開雙手接收陽光灑落在身上，成長茁壯成為得自己，夢境傳遞陽光溫暖與自信，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺福興宮表示，藝人于美人時常到訪向太平媽上香祈福，此次為私人行程，獲知畫家好友蘇慧棉創作一套《光籟太陽卡》，特地來為獻上祝福，看出兩人的好情誼。（圖／西螺福興宮提供）

蘇慧棉說，太陽卡是在疫情期間創作出來，在創作的過程當中看見大環境的起伏動盪還有集體意識的不安全感，深深感受這個世界需要很多的溫暖光明支持的力量，所以這套「光籟太陽卡」我想要傳遞太陽的溫暖、光明與支持的力量，每一張牌卡都充滿了光與愛，那我希望這套光籟太陽卡可以成為那道接引光的工具及橋樑，協助「當我們人遇到卡點或是不知道該怎麼辦的時候，可以協助穿越黑暗的迷霧」喚醒我們心中的小太陽，迎回本身內在力量來發光發熱照亮自己與照亮他人。

▲《光籟太陽卡》作者蘇慧棉表示，跟太陽的連結緣起於一個深刻的夢，感受太平媽指引，由於長期從事蠟筆畫作，接著，一張張接收宇宙太陽訊息的牌卡誕生。（圖／記者李政遠攝）

▲作者蘇慧棉說，透過《光籟太陽卡》牌卡書冊希望傳遞太陽的溫暖、光明與支持的力量，每一張牌卡都充滿了光與愛，喚醒人們心中的小太陽，迎回內在力量發光發熱照亮自己與照亮他人。（圖／記者李政遠攝）
 

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