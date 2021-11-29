六輕包商4工人8樓「徒手拉鷹架」　瞬間手軟墜落畫面曝光

▲4名工人站在8樓外牆鷹架，徒手想拉起鷹架材料，導致整個鷹架大搖晃，最後整捆鐵架往下墜至一樓。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮六輕員工宿舍正在施工，今網路群組《記者爆料網》傳出昨(28)日施工驚險影片，4名工人站在大樓外牆鷹架進行高樓作業，不僅未扣安全扣更圖方便，竟以繩索綁住鷹架，企圖以人力拉起，不堪負重後整捆鷹架直墜1樓。六輕目前已令廠商停工，明將交中區職安中心與雲縣府派員檢查輔導。

麥寮六輕管理部證實影片中發生地點確實是所屬的員工宿舍大樓，為興建中地下2樓地上8層樓建築，因企業平時嚴定相關的施工安全規定，獲悉此事後，目前已令施工廠商先行停止作業，將進一步查明真相，倘若廠商違規事項屬實，將會依規定處罰並追究責任。

▲4名工人站在8樓外牆鷹架，徒手想拉起鷹架材料，導致整個鷹架大搖晃，最後整捆鐵架往下墜至一樓。（圖／翻攝自記者爆料網）

對此，雲林縣勞動暨青年事務發展處表示，有關網傳台塑六輕宿舍工地違反職安規定險釀工安事件，依勞動檢查法規定，目前六輕工業區由職業安全衛生署中區職業安全衛生中心依權責執行檢查工作，如發生重大職業災害，亦由該中心依法通知事業單位停工及處以罰鍰。雲縣府明(30)日將會派員會同前往工地進行檢查輔導。

▲麥寮六輕管理部證實影片中發生地點確實是所屬的員工宿舍大樓，為興建中地下2樓地上8層樓建築。（圖／翻攝自記者爆料網）



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