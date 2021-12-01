網路簽賭滲透雲林校園！　副議長驚爆高中生欠逾千萬賭債

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣副議長蘇俊豪日前於議會進行定期會質詢時驚爆，接獲一名國三生母親陳情，孩子在校內涉及網路簽賭而欠地下錢莊60萬元，她根本還不起；蘇俊豪表示，據了解經協調賭債雖減半，但單親家庭生活困難還不起，進一步了解發現，相關校園網路簽賭還有一名高中生，也同樣因此負債千萬元，要求縣府深入調查。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪於議會質詢指出，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副議長蘇俊豪說明，陳情的單親媽媽陳情表示，兒子在學校染上網路簽賭，負債達10萬元之後，網路簽賭業者向介紹地下錢莊借錢繼續賭，直到負債高達60萬元後，因不勝負荷才告知家長讓事件曝光。蘇俊豪接著說，據了解，縣內某高中還有學生也因網路簽賭負債逾千萬，更有多位超過百萬元以上者。

▲蘇俊豪直言建議縣府由警察局、行政處、教育處等單位成立專案小組深入調查，請雲林縣警察局與教育處聯合落實校園宣導、杜絕學生網路賭博，並加強打擊與偵破網路簽賭組織。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

會議中，蘇俊豪直言建議縣府由警察局、行政處、教育處等單位成立專案小組深入調查、扼止歪風，請雲林縣警察局與教育處聯合落實校園宣導、杜絕學生網路賭博，並加強打擊與偵破網路簽賭組織，也建請行政處爭取學生家長免費法律諮詢服務，警察局協助杜絕暴力討債。

蘇俊豪表示，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園，經營網路簽賭的不法民眾，利用國、高中生、大學生心智不成熟，開始簽賭前幾個月都讓學生輕易贏錢嚐到甜頭，進而引誘學生參加更大賭金簽賭，後面再坑殺學生令其慘賠。

並且在學生沒有錢可賭的時候，即引介向地下錢莊借款繼續簽賭，讓學生最後欠下巨大賭債，再以惡勢力脅迫追討，也透過利誘教唆學生向同儕遊說一同加入簽賭等拉下線之行為抵債。

雲林縣警局表示，本局發現轄內少年涉入路賭博，隨即展開調查，於調查完竣後，陸續移送臺灣雲林地方法院少年法庭審理，後續仍持續擴大深入追查是否有其他少年涉案，並注意涉案學生是否遭受暴力討債或恐嚇取財等情事，並自8月份即配合教育單位加強宣導，並加強查察學生涉及賭博案件，避免學生因此類案件遭受恐嚇取財或暴力討債等情事。也呼籲家長注意孩子的金錢使用情形，多加關心孩子的日常活動，以免孩子涉賭欠債衍生其他犯罪行為或被害。

▲蘇俊豪於臉書貼文直指，今年七月雲林縣校園也淪陷學生簽賭風潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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