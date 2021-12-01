　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網路簽賭滲透雲林校園！　副議長驚爆高中生欠逾千萬賭債

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣副議長蘇俊豪日前於議會進行定期會質詢時驚爆，接獲一名國三生母親陳情，孩子在校內涉及網路簽賭而欠地下錢莊60萬元，她根本還不起；蘇俊豪表示，據了解經協調賭債雖減半，但單親家庭生活困難還不起，進一步了解發現，相關校園網路簽賭還有一名高中生，也同樣因此負債千萬元，要求縣府深入調查。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪於議會質詢指出，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪於議會質詢指出，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副議長蘇俊豪說明，陳情的單親媽媽陳情表示，兒子在學校染上網路簽賭，負債達10萬元之後，網路簽賭業者向介紹地下錢莊借錢繼續賭，直到負債高達60萬元後，因不勝負荷才告知家長讓事件曝光。蘇俊豪接著說，據了解，縣內某高中還有學生也因網路簽賭負債逾千萬，更有多位超過百萬元以上者。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪於議會質詢指出，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇俊豪直言建議縣府由警察局、行政處、教育處等單位成立專案小組深入調查，請雲林縣警察局與教育處聯合落實校園宣導、杜絕學生網路賭博，並加強打擊與偵破網路簽賭組織。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

會議中，蘇俊豪直言建議縣府由警察局、行政處、教育處等單位成立專案小組深入調查、扼止歪風，請雲林縣警察局與教育處聯合落實校園宣導、杜絕學生網路賭博，並加強打擊與偵破網路簽賭組織，也建請行政處爭取學生家長免費法律諮詢服務，警察局協助杜絕暴力討債。

蘇俊豪表示，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園，經營網路簽賭的不法民眾，利用國、高中生、大學生心智不成熟，開始簽賭前幾個月都讓學生輕易贏錢嚐到甜頭，進而引誘學生參加更大賭金簽賭，後面再坑殺學生令其慘賠。

並且在學生沒有錢可賭的時候，即引介向地下錢莊借款繼續簽賭，讓學生最後欠下巨大賭債，再以惡勢力脅迫追討，也透過利誘教唆學生向同儕遊說一同加入簽賭等拉下線之行為抵債。

雲林縣警局表示，本局發現轄內少年涉入路賭博，隨即展開調查，於調查完竣後，陸續移送臺灣雲林地方法院少年法庭審理，後續仍持續擴大深入追查是否有其他少年涉案，並注意涉案學生是否遭受暴力討債或恐嚇取財等情事，並自8月份即配合教育單位加強宣導，並加強查察學生涉及賭博案件，避免學生因此類案件遭受恐嚇取財或暴力討債等情事。也呼籲家長注意孩子的金錢使用情形，多加關心孩子的日常活動，以免孩子涉賭欠債衍生其他犯罪行為或被害。

▲雲林縣議會副議長蘇俊豪於議會質詢指出，網路簽賭已經滲透進入縣內國中、高中職、甚至大專院校校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇俊豪於臉書貼文直指，今年七月雲林縣校園也淪陷學生簽賭風潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►專挑青少年賭客　雲林破簽賭網站簽注金高達4千萬

►疫情民眾負面情緒增　太平媽信徒創作「光籟太陽卡」指引正向思考

►六輕包商4工人8樓「徒手拉鷹架」　瞬間手軟墜落畫面曝光

►雲林婦遭詐匯出20萬　3分鐘後「驚醒」報案追回血汗錢

►雲林麥寮高中教室清晨火警　學生未到校無人傷

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
與林秉樞交往時間點公開　高嘉瑜淚控：在一起一個月被逼下跪
星巴克12月連續30天　首度「咖啡免費送」
快訊／南韓首爆疑Omicron「一次4例」！　打2劑莫德納仍
為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看
林秉樞「涉犯4大罪狀」！　新北檢曝偵辦過程
林秉樞月花5萬住飯店　內行人列明細喊「CP值超高」：還有專人
快訊／林秉樞認了動手！　警查扣「10多張不雅照」還有備份
陸之駿女兒痛罵王浩宇！　「有空X馬子沒空來上香」
高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」
快訊／高嘉瑜被打到不成人形　蔡英文說話了
不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉樞認動手！警查扣「10多張不雅照」還有備份　影片疑早被刪

人夫偷情15歲少女懷孕生子　拍胸脯負責到底...判9月賠40萬

網路簽賭滲透雲林校園！　副議長驚爆高中生欠逾千萬賭債

嘉義鐵警命案家屬求償2248萬　凶嫌請求續審調解二審駁回

人妻裝睡遭脫褲...夾緊雙腿尖叫「我不想要！」老公被起訴

幫立委服務處買電腦竟找廠商「處理」　台電興達電廠經理下場曝

「無病史」男打2劑BNT…3天後胸悶亡！家屬悲：前一晚還正常聊天

防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

「玄天上帝」面前交易1518咖啡包！2男剛滿18歲當場栽了

撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

林秉樞認動手！警查扣「10多張不雅照」還有備份　影片疑早被刪

人夫偷情15歲少女懷孕生子　拍胸脯負責到底...判9月賠40萬

網路簽賭滲透雲林校園！　副議長驚爆高中生欠逾千萬賭債

嘉義鐵警命案家屬求償2248萬　凶嫌請求續審調解二審駁回

人妻裝睡遭脫褲...夾緊雙腿尖叫「我不想要！」老公被起訴

幫立委服務處買電腦竟找廠商「處理」　台電興達電廠經理下場曝

「無病史」男打2劑BNT…3天後胸悶亡！家屬悲：前一晚還正常聊天

防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

「玄天上帝」面前交易1518咖啡包！2男剛滿18歲當場栽了

撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

馬自達皮卡BT-50「81.8萬元」登陸東南亞　台灣有機會導入嗎？

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

「世界愛滋病日」終結疫情　桃衛生局：推廣宣導終止歧視感染者

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

陸劇殺貓風波未平…臨演又爆《美人心計》打死狗疑雲！聽到慘叫聲

「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨！苦主+1：花錢找罪受

汽車新手「開到中壢」被機車鑽爆　網揭1縣市是魔王：難開又三寶多

TTPush台東金幣市集舖食大會　12／4起連兩天壓軸登場

Apple Music公布前10大熱門歌曲　韓國團體BTS奪冠

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

高嘉瑜報警防前男友「討公道」　2張對話曝光

林秉樞離家躲飯店　「月花5萬」包雙人房

林秉樞「手機親密影片」至少有4人　高嘉瑜回馬加碼告

高嘉瑜遭施暴　前男友：要求林秉樞刪除不雅片

林秉樞屋內藏嬌！疑還拗正妹「幫付房錢」

林秉樞遭拘提　房內竟藏正妹疑新女友

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

林秉樞恐嚇前任　寄私密照到公司

判賠千萬成史上最衰雇主　呂炳宏妻化身理科太太拚平反

更多熱門

相關新聞

台中小黃運將撞死騎士　24小時後陳屍國道下

台中小黃運將撞死騎士　24小時後陳屍國道下

台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，一輛小客車欲左轉時擦撞到劉姓男子駕駛的計程車，計程車又撞上一名37歲吳姓騎士，導致吳男送醫不治身亡。但24小時後，21日上午劉姓運將被發現在國道3號橋下輕生，嚇壞一早晨運民眾，趕緊報案。

鷹架倒塌「砸太魯閣號」　大里＝福隆單線行駛

鷹架倒塌「砸太魯閣號」　大里＝福隆單線行駛

公車追撞貨櫃車！司機見擋風全碎驚醒：睡著了

公車追撞貨櫃車！司機見擋風全碎驚醒：睡著了

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

中信兄弟3連勝總冠軍聽牌

中信兄弟3連勝總冠軍聽牌

關鍵字：

校園簽賭學生未成年單親雲林蘇俊豪議會質詢影音賭金積欠負債

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面