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社會 社會焦點 保障人權

桃園女遭不明人士潑熱開水！　頭、胸部9%二度灼傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子29日晚間行經中壢區龍岡地下道附近，突遭不明人士潑灑熱開水，當場造成頭、胸等處灼傷，消防局據報後趕往救護，發現陳女臉上已有脫皮紅腫等症狀，胸部與頸部等處約有9%二度灼傷，經以紗布包紮後送醫救治，所幸陳女意識還清醒，沒有生命危險；中壢警方指出，110勤務中心並未接獲報案，但已到現場附近查看，但目前未有所獲。

▲桃園市籍陳姓女子29日晚間在中壢區龍岡地下道附近遭不明人士潑熱開水，造成頭、胸等處灼傷，消防人員緊急趕往現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市籍陳姓女子29日晚間在中壢區龍岡地下道附近遭不明人士潑熱開水，造成頭、胸等處灼傷，消防人員緊急趕往現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，昨晚近9時許接獲報案指出，位於中壢區中山路，靠近龍岡地下道附近有女子疑遭燙傷，趕往現場時發現是50歲的陳姓女子臉部、頸部與胸口等處被熱開水燙傷，經查陳女約有9%之二度灼傷，陳女當時因疼痛難當已自行向附近診所求診過。

▲桃園市籍陳姓女子29日晚間在中壢區龍岡地下道附近遭不明人士潑熱開水，造成頭、胸等處灼傷，消防人員緊急包紮後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市籍陳姓女子29日晚間在中壢區龍岡地下道附近遭不明人士潑熱開水，造成頭、胸等處灼傷，消防人員緊急包紮後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳女向救護人員自稱自己是街友，經過案發現場時，被不知名人士潑灑熱開水，救護人員發現其臉部已有脫皮現象，其餘頸部、胸口等處亦有燙傷後紅腫症狀，趕緊以生理食鹽水沖洗消毒，再以紗布包紮，所幸陳婦意識清醒，並無生命危險，救護人員趕緊送往林口長庚醫院救治。

中壢警分局表示，昨晚110勤務中心並未接獲相關報案，警方獲悉後曾趕往現場附近查訪，但並未查獲相關情事，若陳姓女子願意出面說明，若查獲相關事證將依傷害罪嫌移送偵辦。

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