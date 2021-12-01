　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

▲▼遊客到野生動物保護區觀光，慘遇一頭發情中的公象暴衝撞爛遊園車。（圖／翻攝自推特／@itsgoingviral）

▲一群年輕遊客到野生動物保護區觀光，慘遇發情中的公象暴衝撞爛遊園車。（圖／翻攝自推特／@itsgoingviral，下同）

記者張寧倢／編譯

南非克魯格大公園（Kruger Great Park）發生恐怖「大象撞車」的攻擊事件，網路上曝光的影片中，一頭發情的公象看到遊園車接近地盤時，瞬間暴走，直接撞向車輛，車上坐著一群女學生當場嚇得花容失色，立刻跳車狂奔逃命。

▲▼遊客到野生動物保護區觀光，慘遇一頭發情中的公象暴衝撞爛遊園車。（圖／翻攝自推特／@itsgoingviral）

根據《鏡報》報導，這起襲擊事件發生在靠近公園邊緣的塞拉蒂野生動物保護區（Selati Game Reserve），影片可見當遊園車循著道路靠近象群時，一頭重達6噸的長牙公象正處於發情時期，就像是被激怒一般，牠突然暴走向前衝，用象鼻猛頂車輛，恐怖場景就在面前發生，車上3名女學生嚇得失神，第2輛遊園車上的嚮導跑過來大喊，「快下車！」

所幸，在11人座的遊園卡車快被頂到翻車時，公象暫時停止了攻擊，女學生們也已趁機跑向後方的另一台車，遊客們與大象中間擋著那輛被撞壞的車，這才逃過了攻擊。據悉，公象發情時體內的睪酮素會比平常增加60倍，讓牠們對人類具有性方面的攻擊性與高度暴力，此時公象頭部一側側邊會分泌出焦油狀液體（musth）。

▲▼遊客到野生動物保護區觀光，慘遇一頭發情中的公象暴衝撞爛遊園車。（圖／翻攝自推特／@itsgoingviral）

事發後的另一段影片顯示，那台被撞爛的遊園車，側邊車門竟留下了象牙穿破的圓形孔洞，金屬支架扭曲變形，副駕駛座椅全毀，可見發情中的公象攻擊威力之大。保護區總經理聲明指，儘管車輛受損，但所幸這起事件中無人受傷。據悉，3年前一名受人尊崇的33歲野生動物管理員Mark Lautenbach被一頭發情公象意外踩死。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
林秉樞道歉稱「第一次打女人」　高嘉瑜：當時我相信了
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
高嘉瑜還原與男友相識過程　「遇人不淑，覺得自己很白癡」
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／手機有多名女性照片　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
快訊／「沒想到成為社會新聞主角」　高嘉瑜：自己真蠢
快訊／高嘉瑜哭了！　「覺得很丟臉」哽咽到說不出話
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」
LIVE／高嘉瑜現身說明！　控訴林秉樞家暴、拘禁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

WHO：旅遊禁令擋不住Omicron　但「染疫高風險族群」應暫緩出國

南韓疫情狂燒！單日確診「首破5000例」重症連創新高　首都圈告急

Omicron爆50種突變　莫德納總裁：多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

輝瑞抗Omicron初始數據曝光　外媒：與抗Delta相比「保護力略低」

拉丁美洲爆首例Omicron　巴西1男從南非入境確診！妻子也中鏢

宏都拉斯總統大選　執政黨「承認敗選」親中候選人確定勝出

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫　B型男性中鏢機會大於女性

打3劑也被感染！以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

WHO：旅遊禁令擋不住Omicron　但「染疫高風險族群」應暫緩出國

南韓疫情狂燒！單日確診「首破5000例」重症連創新高　首都圈告急

Omicron爆50種突變　莫德納總裁：多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

輝瑞抗Omicron初始數據曝光　外媒：與抗Delta相比「保護力略低」

拉丁美洲爆首例Omicron　巴西1男從南非入境確診！妻子也中鏢

宏都拉斯總統大選　執政黨「承認敗選」親中候選人確定勝出

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫　B型男性中鏢機會大於女性

打3劑也被感染！以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

基隆觀巴12／4重啟！前20名免費搭　爽玩沙灣園區逛誠品、和平島

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

快訊／林秉樞拿吃藥、母喪當藉口　揍高嘉瑜還說「第一次打女人」

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

大叔長期腹瀉誤以為腸胃問題　檢查後竟是感染愛滋

揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

雲端保健室／「沉默殺手」卵巢癌 有基因該斬草除根？

花王蒸氣眼罩一片才19元！眼睛紓壓外還有另類功能　網友用過回不去

國際熱門新聞

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

她接種1劑莫德納15天後突身亡　爸心碎

Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊跌逾300點

通膨、升息與Omicron引憂　美股大跌652點

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

美高中爆槍擊！　高二生行兇釀3死8傷

法國版川普宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

更多熱門

相關新聞

南非10%住院患者不到2歲　背後原因揭曉

南非10%住院患者不到2歲　背後原因揭曉

南非國家傳染病研究所（NICD）數據顯示，當地最早爆發Omicron疫情的普利托利亞（Pretoria），有至少10%的住院患者為2歲以下兒童，顯示在Omicron肆虐的情況下，幼兒所承受的染疫風險較高。

疫苗能否抗Omicron？南非最新住院率曝光

疫苗能否抗Omicron？南非最新住院率曝光

疫苗怎麼打　建議視Omicron演變

疫苗怎麼打　建議視Omicron演變

台灣如何抵抗Omicron超強傳播力

台灣如何抵抗Omicron超強傳播力

G7急召會議　這國開非洲第一槍停飛南非

G7急召會議　這國開非洲第一槍停飛南非

關鍵字：

公象南非發情大象發情公象大象野生動物動物攻擊遊園車

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面