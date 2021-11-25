美參眾議員深夜抵台　AIT：將討論美台關係、區域安全

▲美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅。（圖／翻攝AIT網站）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員訪問團，於11月25至26日訪問台灣，這是繼11月9日美國聯邦參議員柯寧（Sen. John Cornyn, R-TX）率橫跨參眾兩院議員團訪台後，在一個月內，再度有美國國會議員組團來訪。對此，美國在台協會表示，訪問團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員史羅金（Elissa Slotkin；民主黨籍密西根州）、歐瑞德（Colin Allred；民主黨籍德州）、雅各布斯（Sara Jacobs；民主黨籍加州）以及梅斯（Nancy Mace；共和黨籍南卡羅萊納州）等人。

美國在台協會指出，此行程為國會議員出訪印太地區的一環。訪問團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

本次美國訪團，於25日晚間10時10分左右搭乘行政專機降落台北松山機場，在行程的規劃上，預計在26日前往拜訪退輔會、國防部，另也不排除安排與總統蔡英文會晤。