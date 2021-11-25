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蔡英文親上公投火線　揭藻礁公投3大事實、三接4大努力

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）

記者陶本和／桃園報導

面對1218四項公投，總統蔡英文為親眼證明三接再外推工程，不會造成藻礁生態影響，25日率大批媒體赴桃園視察觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠。她也見證3大事實，包括觀新藻礁已永存、三接沒蓋在藻礁上與大潭藻礁同樣受到保護；更進一步揭露對三接外推的4大努力，以及必須興建三接的3大關鍵。

蔡英文8年前曾造訪桃園，關心藻礁生態，如今面對公投的壓力，她上任總統後首次親訪大潭跟觀新藻礁。她說，今天是舊地重遊，很多人看到她8年前的照片，寫下「藻礁永存」，當時就是呼籲保護「觀新藻礁」。

蔡英文說，其實地方政府已經劃定保護區，在2014年時，接任桃園市長的鄭文燦也做了許多努力，而「觀新藻礁也已經被保護下來了」

另外，蔡英文點出另一個事實，就是「三接沒有蓋在藻礁上」。她強調，觀新藻礁有保護，大潭也有保護，今天透過媒體的鏡頭，國人可以看到，三接工程已經蓋了三分之一；因此，第三個事實就是，「大潭藻礁一樣受到保留跟保護」

▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）

至於三接再外推方案，蔡英文更進一步點出4大努力，包括：避開岸邊的潮間帶藻礁、只用既有填過的地方，開發面積從馬英九規劃的232公頃，縮小九成剩下23公頃。

蔡英文說，第三是接收站再外推，現在已離岸1.2公里，這個距離就是桃園大廟走到桃園市政府，或是從台北火車站走到中正紀念堂的距離；最後，則是不會影響岸邊生態，不用挖到海下礁石

蔡英文更指出，興建三接有3大關鍵，首先是「維持電力穩定」，大潭電廠的機組需要三接提供天然氣發電，有了三接，將能穩定北部供電，也能改善南電北送、中電北送的問題。

第二，蔡英文認為是「降低中南部空汙」，她強調，以天然氣減少燃煤，排碳量可以減少一半，減空污更可以減三分之二。將有保護藻礁生態、減少中南部空污兩全的價值。

第三則是「邁向淨零轉型」，蔡英文說，為了經濟發展，我們要提供穩定的電力，但同時，也要呼應世界「2050淨零轉型」的訴求，使用低碳、低污染的天然氣作為橋接能源，就是台灣走向2050，先低碳、再零碳的務實路線。

蔡英文強調，三接是國民黨時代就提出來的建設，不分政黨都認為三接對北部供電很重要，但是我們絕對更有誠意，把生態保護、環境保護做得更好，許多環團朋友和學者，也都已經選擇與我們站在一起，支持三接再外推方案。

蔡英文表示，藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，環保和國家發展可以雙贏，她要請大家一起來支持這個雙贏方案，12月18日的停建三接公投案，請大家投下不同意。

▼總統蔡英文親自視察藻礁、三接再外推工程，以及大潭電廠。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接再外推工程。（圖／總統府提供）

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