蔡壁如疑蔡英文視察故意不拍三接　批藻礁永存說根本是眼不見為淨

▲蔡壁如批蔡英文視察藻礁卻故意不拍三接是詐騙集團。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

珍愛藻礁公投將於12月18日登場，引起政黨間針鋒相對。民眾黨立委蔡壁如25日批評，總統蔡英文到藻礁拍照、經濟部直播大潭藻礁皆故意不拍旁邊的三接，並批評蔡英文說的藻礁永存根本是眼不見為淨，「詐騙集團也是這樣做」。

蔡壁如透過臉書表示，守護藻礁、守護生態這件事，幾乎是全民共識，蔡英文當然也知道這點，但是為了貫徹蔡英文意志、為了公投不能輸，即便今天上午親自走訪的是「觀新藻礁」現場，都要說「藻礁已永存」。

蔡壁如質疑，「已永存」，究竟是永存在哪裡呢？永存在記憶裡？永存在心中？還是說，蔡英文說「永存就是永存」不容質疑？「蔡英文，妳真要這樣愚弄人民、欺騙人民嗎？」政府說，三接沒有破壞藻礁，這張圖很明顯看到棧橋就蓋在藻礁上面。政府不能拿片面資訊來愚弄民眾，是把民眾當三歲小孩嗎？

蔡壁如批評，蔡英文到大潭藻礁拍照，臉書上放了好幾張照片，然後說「藻礁已永存」，就是拍不到正在施工中的三接，難道蔡英文「眼不見為淨？」，難道故意不拍，就代表藻礁沒有被破壞嗎？經濟部宣傳「第三接收站專網」說大潭藻礁都有直播，保護地很好，但是也故意不拍旁邊的三接。詐騙集團也是這樣做的啊，只拍美美的畫面，如果不親臨其境，無法感受到真實的樣貌。

蔡壁如強調，這一年以來，她到大潭藻礁看了4至5次，去年藻礁就被「東坪八號」工作船刮除0.58公頃，厚度高達50公分，今年又被一層厚厚的淤沙覆蓋，幕僚跟她一起去看，都覺得藻礁是不是快死掉了。藻礁，不是蔡英文說永存就永存，蔡英文不是神，保護藻礁必須有實際行動，藻礁是個活生生的生態系，目前正在進行中的三接工程，已經對藻礁造成實質的傷害。「小英總統，請妳停止傷害藻礁」。