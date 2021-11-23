▲迎接郵輪復駛！全新基隆船員摺頁，從船員角度認識海港城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，今（23日）推出「基隆船員摺頁」，從船員的視角重新認識基隆這座獨特的海港城市。船員摺頁內容包括四款在地主題路線、船員喜愛的各式景點、宗教廟宇、酒吧、異國多元文化及過去海外舶來品交易中心的委託行街區等，希望透過不同角度帶給遊客全新感受。

林右昌在記者會中指出，基隆是重要的國際郵輪母港，在基隆港進出的郵輪，除了載送本國或外國的旅客，郵輪上的船員也是重要的觀光旅客來源，每艘郵輪都有上千位的船員及服務人員，會在靠港後到市區消費或是觀光，市府觀光及城市行銷處這次很貼心地設計船員摺頁，為大家規劃上岸的遊程，為地方創造郵輪經濟。

▲基隆是重要的國際郵輪母港，在基隆港進出的郵輪，郵輪上的船員也是重要的觀光旅客來源。

觀光及城市行銷處長曾姿雯則表示，基隆港是北台灣首要航運的樞紐，位於台灣頭的地理環境及歷史文化，孕育出獨特又豐富的在地生活，如今更發展成台灣最大、亞洲第二大的國際郵輪母港，為基隆帶來多元的異國風情，基隆港的發展及船員的食衣育樂也深深影響這座城市。

為呈現海港文化下的基隆樣貌，「基隆船員摺頁」透過船員的視角，規劃四條主題路線，「尋訪孕育海洋之都的起點-溫暖派旅遊」、「航向溫暖海派的在地文化-質青派旅遊」、「往返多元的異國風情-異國派旅遊」、「大啖屬於基隆的港味-動吃派旅遊」等，依據主題挑選具代表性的城市亮點，如祀奉海神媽祖的慶安宮、以「海洋」為意象的獨立書店、委託行街區及美式酒吧等，展現基隆各種風貌。

▲「基隆船員摺頁」透過船員的視角，規劃四條主題路線。

從「基隆船員摺頁」感受基隆興盛的過去與現在，有發展時期孕育出的在地信仰、有港邊廟口內的港味美食，值得一提的是，特別介紹轉型後委託行街區，許多特色小店進駐，為街區帶來全新樣貌，以及在基隆火車站與信三路附近的「小印尼」，此處印尼餐廳及雜貨商店林立，如印尼拉茶、泡麵、辣椒醬和甜醬油等，滿足許多外籍船員購物的需求。

曾姿雯表示，為了讓大家有新的體驗，船員摺頁特別設計一個小巧思，每一張「基隆船員摺頁」都有一個小小的觀景窗，即日起只要透過摺頁觀景窗拍攝介紹路線中任一景點或美食，並上傳至基隆旅遊網臉書活動貼文留言區，即可參加抽獎活動，詳情請上「基隆旅遊網」臉書粉專查詢。摺頁後續鋪陳於基隆市旅遊服務中心、北台灣各地旅遊服務中心，松山機場及臺鐵、高鐵、捷運站等地，歡迎旅客多加使用。

▲觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，每一張「基隆船員摺頁」都有一個小小的觀景窗。

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